De cara a la próxima contienda electoral, la provincia de Guanacaste se perfila como un escenario clave para medir la atención del gobierno central hacia las zonas costeras y rurales.

Aunque cuenta con un menor número de escaños en comparación con las provincias del Valle Central, la voz guanacasteca es fundamental para impulsar agendas de descentralización, infraestructura y desarrollo económico en la Asamblea Legislativa durante el periodo 2026-2030.

La papeleta guanacasteca para esta campaña refleja los contrastes y desafíos de la región. La oferta política presenta una convergencia entre los liderazgos tradicionales —vinculados históricamente al sector agropecuario y ganadero— y nuevas figuras que abogan por el fortalecimiento de la industria turística y la inversión extranjera.

Las listas integran perfiles que buscan equilibrar las demandas de los cantones de la “altura” con las urgentes necesidades de infraestructura y agua en la zona costera y la “bajura”.

A continuación, presentamos el detalle de los candidatos a diputados por Guanacaste 2026: la lista completa.

Justicia Social Costarricense (PJSC):

Ronal Vargas Araya Silvia Andrea Villalobos Salazar Óscar Ampié Bermúdez Diana Alfaro Castro Keyler Fabián Morera Garro

Progreso Social Democrático (PPSD):

Alexandra Alfaro Oporta Elías Chavarría Villegas Debbie Phillips Álvarez Robert Emmanuel Cubero Medina

Unión Costarricense Democrática (PUCD):

Corina de los Ángeles Castro Chan Francisco Darcia García Ivonne Vanessa López Gutiérrez Jorge Isaac Herrera García Marianela Piñar Castro

Unidos Podemos (UP):

Celia Pastrana Gutiérrez José Luis Chavarría Gómez Karina Herrera López Fernando Arnold Vega

Nueva Generación (PNG):

Luis Alonso Alan Corea Jendry Patricia Bonilla Vega Cristian Antonio Escobar Cascante Mayra Reyes Pineda

Esperanza y Libertad (PEL):

Patricia Esmeralda Ocampo Zamora Warner Ruiz Juárez Giselle Noriet Ruiz Juárez Luis Guillermo Ledezma Vargas

De la Clase Trabajadora (PT):

Jouseth Andrey Chaves Rodríguez Minerva Natalia Solano Campos

Centro Democrático y Social (CDS):

Sergio Arturo Villegas Cortés Maritza Isabel Chavarría Cid Wilson Andrés Contreras Lara Luisa Amanda Alvarado Hernández Eitel Briceño Dinarte

Coalición Agenda Ciudadana (PAC-ADN):

Martín Antonio Reyes Salinas Ana Patricia Ruiz Cambronero Norberto Antonio Arce Murillo Bárbara Blanco Brenes Francisco José Carazo Caballero

Nueva República (NR):

Alex Gerardo Soto León Siany María Briceño Mendoza Jonatan Josué Soto Segura Katherine Joyce Jaén Bustos Franklin Ríos López

Aquí Costa Rica Manda (ACRM):

Carlos Jesús Gómez Marín Damaris Caravaca Mendoza Gerardo Guevara Sequeira Cinthya Sandoval Sandoval Yonnathan Hernández González

Liberal Progresista (PLP):

Carmen Maritza Salazar Ayales José Sarit Núñez Román Leyden María Cerdas Peña Emilio Zúñiga Cubillo María José Villegas Córdoba

Pueblo Soberano (PPSO):

Nayuribe Guadamuz Rosales Daniel Asdrúbal Siezar Cárdenas Cindy Dayana Murillo Artavia Leonardo Escobar Brais Jeannette Gutiérrez Briceño

Avanza (PA):

Brian Douglas Campbell Jiménez Marjorie López Yong Jhonnier Ordóñez Herrera

Esperanza Nacional (PEN):

Giselle Patricia Gutiérrez Cerdas Lusbin Duarte Gómez Paola Francinie Carballo Serrano Jorge Isaac Vargas Rosales Yorleny Carmona Bonilla

Unión Guanacasteca (PUG):

Yolanda Alpízar Sánchez Jonathan Villegas Mora Katty Liseth Castellón Gutiérrez Diego Armando Ordóñez Pérez Yendry Milena Gutiérrez Vargas

Liberación Nacional (PLN):

Ronald Alberto Campos Villegas Karol Vanessa Matamoros Montoya Luis Alejandro Villalobos Elizondo Kenia María Vásquez Angulo Isaías Gustavo Chavarría Álvarez

Alianza Costa Rica Primero (CR1):

Wally Román Fonseca Villegas Dulce María Tovar Peña Saturnino Cárdenas Fonseca Melissa Stephanie Villalobos Obando Joséph Miguel Fonseca Hernández

Integración Nacional (PIN):

Carlos Manuel Mejía Oporto Ruth Fuentes López Jimmy Saturnino Fonseca Villegas Tracy Alejandra Miranda Castillo Josué Alberto Meléndez Alvarado

Frente Amplio (FA):

Christian Philippe Golcher Benavides Cristina Eugenia Campos Díaz Juan Gabriel Ledezma Acevedo Jesenia Cid Pastrano José Antonio Molina Gutiérrez

Unidad Social Cristiana (PUSC):