De cara a la próxima contienda electoral, la provincia de Guanacaste se perfila como un escenario clave para medir la atención del gobierno central hacia las zonas costeras y rurales.
Aunque cuenta con un menor número de escaños en comparación con las provincias del Valle Central, la voz guanacasteca es fundamental para impulsar agendas de descentralización, infraestructura y desarrollo económico en la Asamblea Legislativa durante el periodo 2026-2030.
La papeleta guanacasteca para esta campaña refleja los contrastes y desafíos de la región. La oferta política presenta una convergencia entre los liderazgos tradicionales —vinculados históricamente al sector agropecuario y ganadero— y nuevas figuras que abogan por el fortalecimiento de la industria turística y la inversión extranjera.
Las listas integran perfiles que buscan equilibrar las demandas de los cantones de la “altura” con las urgentes necesidades de infraestructura y agua en la zona costera y la “bajura”.
A continuación, presentamos el detalle de los candidatos a diputados por Guanacaste 2026: la lista completa.
Justicia Social Costarricense (PJSC):
- Ronal Vargas Araya
- Silvia Andrea Villalobos Salazar
- Óscar Ampié Bermúdez
- Diana Alfaro Castro
- Keyler Fabián Morera Garro
Progreso Social Democrático (PPSD):
- Alexandra Alfaro Oporta
- Elías Chavarría Villegas
- Debbie Phillips Álvarez
- Robert Emmanuel Cubero Medina
Unión Costarricense Democrática (PUCD):
- Corina de los Ángeles Castro Chan
- Francisco Darcia García
- Ivonne Vanessa López Gutiérrez
- Jorge Isaac Herrera García
- Marianela Piñar Castro
Unidos Podemos (UP):
- Celia Pastrana Gutiérrez
- José Luis Chavarría Gómez
- Karina Herrera López
- Fernando Arnold Vega
Nueva Generación (PNG):
- Luis Alonso Alan Corea
- Jendry Patricia Bonilla Vega
- Cristian Antonio Escobar Cascante
- Mayra Reyes Pineda
Esperanza y Libertad (PEL):
- Patricia Esmeralda Ocampo Zamora
- Warner Ruiz Juárez
- Giselle Noriet Ruiz Juárez
- Luis Guillermo Ledezma Vargas
De la Clase Trabajadora (PT):
- Jouseth Andrey Chaves Rodríguez
- Minerva Natalia Solano Campos
Centro Democrático y Social (CDS):
- Sergio Arturo Villegas Cortés
- Maritza Isabel Chavarría Cid
- Wilson Andrés Contreras Lara
- Luisa Amanda Alvarado Hernández
- Eitel Briceño Dinarte
Coalición Agenda Ciudadana (PAC-ADN):
- Martín Antonio Reyes Salinas
- Ana Patricia Ruiz Cambronero
- Norberto Antonio Arce Murillo
- Bárbara Blanco Brenes
- Francisco José Carazo Caballero
Nueva República (NR):
- Alex Gerardo Soto León
- Siany María Briceño Mendoza
- Jonatan Josué Soto Segura
- Katherine Joyce Jaén Bustos
- Franklin Ríos López
Aquí Costa Rica Manda (ACRM):
- Carlos Jesús Gómez Marín
- Damaris Caravaca Mendoza
- Gerardo Guevara Sequeira
- Cinthya Sandoval Sandoval
- Yonnathan Hernández González
Liberal Progresista (PLP):
- Carmen Maritza Salazar Ayales
- José Sarit Núñez Román
- Leyden María Cerdas Peña
- Emilio Zúñiga Cubillo
- María José Villegas Córdoba
Pueblo Soberano (PPSO):
- Nayuribe Guadamuz Rosales
- Daniel Asdrúbal Siezar Cárdenas
- Cindy Dayana Murillo Artavia
- Leonardo Escobar Brais
- Jeannette Gutiérrez Briceño
Avanza (PA):
- Brian Douglas Campbell Jiménez
- Marjorie López Yong
- Jhonnier Ordóñez Herrera
Esperanza Nacional (PEN):
- Giselle Patricia Gutiérrez Cerdas
- Lusbin Duarte Gómez
- Paola Francinie Carballo Serrano
- Jorge Isaac Vargas Rosales
- Yorleny Carmona Bonilla
Unión Guanacasteca (PUG):
- Yolanda Alpízar Sánchez
- Jonathan Villegas Mora
- Katty Liseth Castellón Gutiérrez
- Diego Armando Ordóñez Pérez
- Yendry Milena Gutiérrez Vargas
Liberación Nacional (PLN):
- Ronald Alberto Campos Villegas
- Karol Vanessa Matamoros Montoya
- Luis Alejandro Villalobos Elizondo
- Kenia María Vásquez Angulo
- Isaías Gustavo Chavarría Álvarez
Alianza Costa Rica Primero (CR1):
- Wally Román Fonseca Villegas
- Dulce María Tovar Peña
- Saturnino Cárdenas Fonseca
- Melissa Stephanie Villalobos Obando
- Joséph Miguel Fonseca Hernández
Integración Nacional (PIN):
- Carlos Manuel Mejía Oporto
- Ruth Fuentes López
- Jimmy Saturnino Fonseca Villegas
- Tracy Alejandra Miranda Castillo
- Josué Alberto Meléndez Alvarado
Frente Amplio (FA):
- Christian Philippe Golcher Benavides
- Cristina Eugenia Campos Díaz
- Juan Gabriel Ledezma Acevedo
- Jesenia Cid Pastrano
- José Antonio Molina Gutiérrez
Unidad Social Cristiana (PUSC):
- Carlos Bismark Villegas Hernández
- Ivonne Patricia Espinoza Rosales
- Alejandro Sánchez Hidalgo
- Adela Sequeira Gutiérrez
- Álvaro Alonso Venegas Pérez