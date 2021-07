Candidatos a la presidencia coinciden en la necesidad de una reforma fiscal

Mejorar la recaudación de impuestos es uno de los temas en los que coinciden los cinco principales candidatos a la presidencia. ( ARCHIVO GN PARA EF)

Si en algo coinciden los cinco principales candidatos a la silla presidencial en Zapote, según la última encuesta de Unimer, es en que al país le urge una reforma fiscal, aunque cada uno la plantea a su manera.

Así se desglosa de la comparación de las propuestas económicas que hacen en sus planes de gobierno, por orden alfabético (según apellido): el liberacionista Johnny Araya, el libertario Otto Guevara, el socialcristiano Rodolfo Piza, Luis Guillermo Solís, del PAC, y José María Villalta, del Frente Amplio.

Solís, Araya y Guevara plantean transformar el impuesto de ventas en uno al valor agregado. Villalta propone, igual que ellos tres, ampliar la base con cada uno de los impuestos.

Mientras tanto, Piza cree igual que hay que revisar los tributos existentes, discutir las leyes, pero antes de eso contener el crecimiento del gasto público.

¿Paquete fiscal o no?

Piza y Solís coinciden en que el planteamiento no debe ser un paquete fiscal como lo intentó infructuosamente la presidenta Laura Chinchilla.

Ellos creen que se debe revisar y discutir cada uno de los tributos por separado.

Esto favorecería la negociación en la Asamblea Legislativa y no ocurriría como hasta ahora, que las fracciones apoyan unos aspectos y rechazan otros, por lo que al final no se logra consenso.

Tipo de cambio

En cuanto al tipo de cambio, hay dos posiciones diferentes entre los aspirantes presidenciales, los que plantean una flotación del dólar administrada, como Piza y Guevara, y los que apuestan por mantener el actual sistema de bandas cambiarias, como Araya y Solís. Villalta se une a estos dos últimos, pero hace hincapié en adecuar el sistema, según las variaciones del mercado.

Otros de los temas económicos que incluyen en sus planes de gobierno son las pensiones, banca, gasto público y salarios.

Los planes de gobierno están disponibles en Internet y los votantes pueden acceder a ellos para tener un panorama más amplio de sus propuestas gubernamentales.

Los cinco principales candidatos, según la más reciente encuesta de Unimer, plantean sus posiciones económicas en caso de que lleguen a Zapote:

Johnny Araya

Impuesto de Ventas: Modificarlo y convertirlo en un nuevo IVA que garantice mayor equidad y una contribución racional de todas las actividades productivas y sectores económicos al Estado.

Impuesto sobre la renta: Mejorarlo para favorecer un impuesto claro y racional a las ganancias de capital, que permita mayor equidad y sustentabilidad fiscal. El mecanismo debe fortalecerse con una reforma a la Administración Tributaria, creando la Agencia Nacional Tributaria y otra aduanera.

Tipo de cambio: Mantener el actual sistema de bandas y flexibilizarlo, solamente en tanto se tengan mayores grados de libertad a nivel global. No propone la dolarización completa ni liberalizar el sistema cambiario.

Pensiones: Creación de la pensión basada en el consumo, como mecanismo para ampliar la democracia social y económica del país, convirtiéndola en el cuarto pilar del sistema nacional de pensiones.

Programas: Uno de infraestructura y una nueva política energética, desarrollo de una política productiva, consolidar la apertura de mercados y la promoción de la Inversión Extranjera Directa (IED), así como fortalecer la innovación y el desarrollo.

Otto Guevara

Impuestos: Transformar el impuesto de ventas en uno al valor agregado (IVA) exonerando la canasta básica, la educación y salud. Quedarían incluidos todos los demás bienes y servicios. Ampliar la base pero la reducción del monto a no más de un 10% exonerando canasta básica, educación, salud y acceso a Internet. Eliminar el impuesto selectivo de consumo, así como los impuestos al traspaso de bienes y otros impuestos menores. A nivel de impuesto sobre la renta impulsar una tasa razonablemente baja, única y uniforme, eliminando todas las exenciones, exoneraciones y tratamientos privilegiados de determinados ingresos o contribuyentes.

Tipo de cambio: Promover la transición hacia una flotación administrada del tipo de cambio con reglas claras y públicas sobre cuándo intervenir.

Tasas de interés: Para los demandantes de crédito, deberían ser comparables con las tasas internacionales. Debe eliminarse las distorsiones en el mercado financiero que se traducen en un encarecimiento del precio del dinero.

Inflación: Promover mayor estabilidad del poder adquisitivo de la moneda controlando la inflación para que no supere el 3% anual.

Rodolfo Piza

Impuestos: No plantea paquetes fiscales, sino revisar uno a uno los impuestos y discutir cada ley. Antes de eso, contener el crecimiento del gasto público.

Tipo de cambio: Eliminar el sistema que actualmente regula el precio del dólar y sustituirlo por una flotación administrada, a partir del 2015. El Estado evitaría oscilaciones abruptas, pero mantendría la cotización conforme a las condiciones de la economía. El tipo de cambio podría retomar algunos elementos del antiguo sistema de minidevaluaciones o de una mayor liberalización.

Gasto Público: No crecimiento de las plazas en más del 1% anual. Contener los beneficios respetando derechos adquiridos. No subir gastos del personal. Por un tiempo, no hacer recalificaciones y aplicar más control en las plazas vacantes.

Déficit fiscal: Bajarlo en un 1% del PIB por año y establecer un límite constitucional al endeudamiento público de manera que esté entre un 60% y un 75% del PIB. Esto lo haría racionalizando el gasto en publicidad y consultorías, conteniendo la planilla estatal y que su ritmo de crecimiento no aumente más de lo que lo hace la población, así como promover un menor pago de intereses y reforma del Estado.

Luis Guillermo Solís

Programa fiscal: Ejecutar medidas inmediatas, cuya duración será de dos años. No requiere sanción legislativa y contempla revisión y mayor eficiencia en el gasto, elaboración de presupuestos por resultados, mayor control de la evasión y elusión fiscal, escrutinio de las exoneraciones y seguimiento a la carga tributaria.

Tipo cambio: Continuar con las bandas cambiarias y que el Banco Central participe en el mercado para atenuar imperfecciones.

Reformas legales: A la estructura tributaria con participación de sectores sociales que incluya impuestos más progresivos, renta global y renta mundial, transformar el impuesto de ventas en valor agregado, gravámenes al consumo suntuario, contaminación ambiental e impuestos a ganancias de capital.

Ministerio de Hacienda: Trasladar la competencia de elaboración del presupuesto nacional al Mideplan, entidad responsable de la recaudación de los impuestos de carácter nacional entre otras funciones.

Bancos: Revisar asignación de recursos de los bancos del Estado a efecto que se constituyan en un instrumento del desarrollo.

José María Villalta

Reforma tributaria: Con carácter progresivo que amplíe la base tributaria con el Impuesto sobre la Renta y otras leyes.

Tipo de cambio: Se mantendrán y se adecuarán a las variaciones en los mercados, mientras no cambie la situación productiva del país.

Salarios: Reducir y racionalizar los salarios de los altos jerarcas políticos: Un 50% el salario del Presidente de la República y los jerarcas de las autónomas y un 25% el de los ministros y viceministros. Eliminar el aumento automático del 10% anual del salario de los diputados.

Cánones: Revalorar y redefinir todos los que pagan los concesionarios de proyectos turísticos en especial en Golfo de Papagayo.

Pensiones: Regular de mejor manera el reingreso de personas pensionadas a la función pública para aliviar presión sobre fondos de pensiones.

Banca: Bajar los costos de intermediación bancaria, ofrecer tasas de interés bajas para las mipymes. Modificar la integración de la Junta Directiva del Banco Central para ampliar la participación e incluir sectores productivos.

Fuente Planes de Gobierno y archivo.