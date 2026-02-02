Economía y Política

Cartago fue la única provincia donde Laura Fernández no ganó: este es el mensaje que les envía la presidenta electa

Por Mathew Chaves

La jornada electoral de este domingo dejó un panorama de contrastes para la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado. Con el corte de las 12:33 a. m. del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la excandidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO) consolidó un triunfo indiscutible con el 48,33% de los sufragios.








