Una magistrada instructora de la Sala Constituciuonal dictó una medida cautelar urgentísima dirigida a la Dirección de la Policía Profesional y a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), con el fin de regular las condiciones de permanencia y salida del país de Francesca Paola Albanese.

Según consta en la comunicación del Tribunal, emitida en atención a una solicitud presentada por la parte recurrente, las autoridades migratorias y policiales deben coordinar de manera inmediata tras la notificación del documento con el representante legal, encargado o jefe de la empresa o agencia propietaria, explotadora o consignataria del medio de transporte internacional en el que arribó la amparada.

El objetivo de dicha coordinación es que la empresa de transporte solicite formalmente a la DGME el traslado de Albanese al hotel más cercano al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, y que la entidad migratoria emita la autorización correspondiente.

La Sala Constitucional dictó una medida cautelar en el caso de Francesca Albanese. (Rafael Pacheco Granados/Cortesía)

La disposición establece que la amparada podrá pernoctar en dicho establecimiento durante el tiempo necesario hasta su salida de territorio costarricense. La medida toma en consideración lo consignado en el expediente, donde consta que Albanese manifestó ante la DGME su decisión de viajar hacia México este sábado 28 de noviembre de 2026.

Adicionalmente, el fallo ordena a las instituciones garantizar que tanto el traslado como el alojamiento se ejecuten bajo condiciones compatibles con la protección judicial. En concreto, las autoridades deben asegurar la comunicación de la amparada con su asistencia letrada, así como el acceso a alimentación, agua y atención médica en caso de requerirla.

Por último, la resolución instruye a las instancias involucradas a confirmar el itinerario y la hora de presentación para el vuelo con destino a México, y a coordinar oportunamente el regreso de Albanese a la terminal aérea.