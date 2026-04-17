Economía y Política

CCSS aprueba reforma para estandarizar duración de incapacidades médicas que impacta a medicina privada, de empresas y aseguradoras

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Por Redacción EF

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó una reforma sustancial al artículo 30 de su reglamento institucional, la cual establece la obligatoriedad de aplicar un criterio unificado para determinar los días de incapacidad otorgados a los trabajadores.








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Redacción EF

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