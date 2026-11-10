Cédula digital será de aceptación obligatoria en instituciones públicas y privadas a partir de enero de 2027

Las instituciones públicas y privadas deberán aceptar la Identidad Digital Costarricense (IDC) a partir del 1.º de enero de 2027 para los trámites y servicios que requieran la identificación de sus usuarios, informó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) este martes 10 de noviembre. El documento tiene la misma validez legal que la cédula física.

La disposición implica que las organizaciones deberán admitir este formato como medio de identificación. La obligatoriedad anunciada corresponde a su aceptación por parte de las entidades, no a que todas las personas deban adquirirlo. La cédula física continuará disponible, de acuerdo con el comunicado del organismo electoral.

La IDC tiene un costo de ₡2.600 y una vigencia de cuatro años. Las personas adultas mayores están exentas del pago. Desde el lanzamiento del servicio, el 9 de setiembre de 2025, hasta el 1.º de noviembre de 2026, un total de 107.243 personas habían solicitado el documento digital.

¿Cómo se solicita la cédula digital?

Para obtener la IDC, la persona debe contar con una cédula vigente, disponer de un dispositivo móvil y no tener ningún documento de identidad pendiente de retiro. La gestión se realiza en el sitio web del TSE, en la sección de identidad digital, disponible las 24 horas del día.

El proceso requiere ingresar el número de identificación, completar una verificación y proporcionar un correo electrónico válido. Posteriormente, el solicitante debe pagar con una tarjeta Visa o Mastercard y descargar la aplicación IDC-Ciudadano, disponible en Play Store y App Store, para activar el documento. La identidad digital queda protegida mediante un código PIN y reconocimiento facial.

En el caso de quienes tramitan su cédula por primera vez, será necesario obtener primero el documento físico y luego solicitar la versión digital por Internet. La IDC utiliza los datos biométricos que el TSE conserva del trámite más reciente de la cédula física.

Sitio web de la cédula virtual del TSE (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Verificación de identidad y seguridad

Según el Tribunal, el formato digital permite portar la identificación en un dispositivo móvil e incorpora cifrado y mecanismos de seguridad para proteger la información contra intentos de falsificación o adulteración.

Para las instituciones y empresas, el TSE señala como beneficios una verificación más rápida y segura de los usuarios, la reducción de errores de digitalización y una mayor protección frente a la suplantación de identidad y otras actividades fraudulentas. Estas ventajas forman parte del plan de modernización de los documentos de identidad que impulsa el organismo electoral.

La institución también indica que la IDC utiliza estándares internacionales que facilitarían, en el futuro, la verificación de identidad dentro y fuera del país. Esa posibilidad se presenta como una capacidad futura, no como un uso internacional ya habilitado.

Cédula física se mantiene

El TSE continuará emitiendo la cédula física de manera gratuita en su sede central y en sus 32 oficinas regionales, salvo cuando corresponda un cobro por exceder la cantidad máxima de duplicados en un mismo año. La entrada en vigor de la aceptación obligatoria de la IDC no supone la eliminación del documento impreso.