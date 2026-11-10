Economía y Política

Cédula digital será de aceptación obligatoria en instituciones públicas y privadas a partir de enero de 2027

Documento cuesta ₡2.600 y tiene una vigencia de cuatro años. Más de 107.000 personas lo habían solicitado al 1.º de noviembre, según el TSE.

Por Redacción EF

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Las instituciones públicas y privadas deberán aceptar la Identidad Digital Costarricense (IDC) a partir del 1.º de enero de 2027 para los trámites y servicios que requieran la identificación de sus usuarios, informó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) este martes 10 de noviembre. El documento tiene la misma validez legal que la cédula física.








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Redacción EF

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