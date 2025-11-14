Economía y Política

Chaves confronta a comisión legislativa y evita consultas en audiencia por levantamiento de inmunidad

El mandatario proyectó un video como eje de su defensa, criticó a diputados y a las altas autoridades electorales y judiciales, y se retiró sin abrir espacio a preguntas de la comisión

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se presentó este viernes 14 de noviembre ante la comisión legislativa especial que analiza la posibilidad de levantarle la inmunidad para que sea investigado por presunta beligerancia política.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Beligerancia políticaRodrigo Chaves
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.