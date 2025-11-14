Chaves confronta a comisión legislativa y evita consultas en audiencia por levantamiento de inmunidad

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se presentó este viernes 14 de noviembre ante la comisión legislativa especial que analiza la posibilidad de levantarle la inmunidad para que sea investigado por presunta beligerancia política.

La posición de defensa inició con un video donde, mediante una locución de la diputada oficialista Pilar Cisneros, se expuso que las frases y mensajes que el mandatario ha dicho, como “el cambio está en nuestras manos” y la necesidad de tener 40 diputados afines en el Congreso, no constituyen conductas de beligerancia política.

Seguidamente, el mandatario hizo uso de sus 50 minutos de defensa para atacar a las diputadas Alejandra Larios (Partido Liberación Nacional) —presidenta de la comisión— y a Rocío Alfaro (Frente Amplio) por no aprobar más tiempo de palabra para su abogado defensor, José Miguel Villalobos.

“Yo no vengo a defender mi inmunidad ante ustedes. Vengo a defender la verdad”, dijo Chaves.

Asimismo, el presidente se dedicó a atacar al Tribunal Supremo de Elecciones —institución que solicitó el levantamiento del fuero— y al Poder Judicial.

Luego de concluir su defensa en la sala, el mandatario decidió no dar paso al espacio de consultas por parte de la comisión y de los demás legisladores presentes.

Comparecencia de Rodrigo Chaves ante la comisión especial por presenta beligerancia política. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Posición del presidente

“El pueblo de Costa Rica necesita 38 diputados patrióticos, precisamente para cambiar las arbitrariedades que hemos visto en esta Asamblea Legislativa”, comentó Chaves.

El presidente también acusó a los legisladores de aceptar sin criterio ni escrutinio un caso que considera absurdo y vergonzoso.

El mandatario aseguró que la investigación es un linchamiento político que busca inhabilitarlo de cargos públicos luego de dejar la silla presidencial.

Villalobos, por otra parte, aprovechó su tiempo de intervención para catalogar como “atropellamiento jurídico” el no otorgarle mayor tiempo para defender a su cliente.

El abogado cerró de manera enérgica diciendo que el día de las votaciones “amanecerá en esta patria y lo que suena es un tic-tac, tic-tac y los jaguares rugen”.

Chaves y su equipo, incluidos los legisladores oficialistas, decidieron salir sin dar espacio a las consultas de la comisión. Esta situación fue calificada por la diputada Alfaro como un acto de cobardía.