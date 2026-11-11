Economía y Política

Chavismo usa su mayoría en la Asamblea para frenar investigaciones sobre el Gobierno

Pueblo Soberano ha frenado investigaciones sobre decisiones del Ejecutivo, una posición que podría complicar las negociaciones con otras fuerzas políticas

Por Tatiana Soto Morales

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La mayoría de curules que tiene el chavismo en la Asamblea Legislativa le ha permitido avanzar con rapidez en los proyectos de ley que requieren mayoría simple (29 votos) y mantener el control del Directorio Legislativo, instancia que define qué iniciativas se discuten, cuándo llegan al Plenario y cómo se tramitan.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.