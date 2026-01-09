Economía y Política

Cierre de calle en el Centro de San José: vea la ruta que estará inhabilitada en jornada especial por 47 días

El cierre de Calle 1 por trabajos de reacondicionamiento estructural en el edificio bancario afectará el tránsito entre enero y febrero de 2026.

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

La silueta urbana del centro de San José se prepara para convivir con maquinaria pesada y desvíos temporales durante las próximas semanas. El movimiento habitual en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana cambiará su ritmo por razones técnicas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
San Josérutas alternascierrescalle 1Banco Popular
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.