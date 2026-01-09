Cierre de calle en el Centro de San José: vea la ruta que estará inhabilitada en jornada especial por 47 días

La silueta urbana del centro de San José se prepara para convivir con maquinaria pesada y desvíos temporales durante las próximas semanas. El movimiento habitual en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana cambiará su ritmo por razones técnicas.

El Edificio Metropolitano del Banco Popular será el centro de una intervención que obligará a modificar el flujo vehicular en una de las arterias más transitadas. Esta estructura tradicional será sometida a un proceso integral de mejora en su planta física.

Edificio Metropolitano del Banco Popular que obligará a los cierres de calle 1 por más de un mes. (JOHN DURAN/John Durán)

La institución informó que el proyecto “consiste en su reacondicionamiento estructural, mecánico, eléctrico y arquitectónico” de las instalaciones. Las labores se concentrarán en modernizar los sistemas internos y la seguridad del inmueble.

Como parte de estas tareas de ingeniería, las cuadrillas deberán intervenir los sistemas básicos que conectan con la red pública de la capital. Para lograrlo, “se requiere realizar trabajos de cambio de tubería pluvial y potable” con la debida anticipación.

La magnitud de las obras obligará a restringir el paso de vehículos de manera absoluta en un tramo estratégico del casco central. La comunicación oficial establece que “será necesario un cierre total de Calle 1 entre las avenidas 2 y 4” de la ciudad.

El calendario de intervenciones iniciará formalmente el martes 13 de enero de 2026 y se extenderá hasta el sábado 28 de febrero de este mismo año. Los cierres se aplicarán exclusivamente en un horario de 9 de la noche a 6 de la mañana.

Para mitigar los riesgos durante las jornadas de trabajo, se implementarán medidas estrictas de control en la zona afectada. Se prevé la “señalización vial por medio de señales verticales, luminosas y banderilleros” para orientar a los conductores.

Se recomienda a quienes circulan por la zona tomar rutas alternas para evitar demoras en sus trayectos nocturnos.