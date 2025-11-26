Cierres en la General Cañas inician este viernes: vea los horarios y sector afectado

La Autopista General Cañas (Ruta Nacional 1), arteria principal entre San José y Alajuela, tendrá una interrupción total de su flujo vehicular durante las noches de este fin de semana. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) autorizó el cierre para permitir el avance de obras en un desarrollo inmobiliario privado.

La medida afectará el tránsito en ambos sentidos de la vía, específicamente en el sector cercano al Centro de Convenciones de Costa Rica, en Barreal de Heredia.

Según la información oficial divulgada por el MOPT, los cierres se aplicarán en las siguientes fechas y horarios:

Viernes 28 de noviembre: De 11:00 p. m. a 5:00 a. m.

De 11:00 p. m. a 5:00 a. m. Sábado 29 de noviembre: De 11:00 p. m. a 5:00 a. m.

De 11:00 p. m. a 5:00 a. m. Domingo 30 de noviembre: De 11:00 p. m. a 5:00 a. m.

El motivo de la suspensión del paso es el “izaje de vigas” en paso a desnivel del proyecto Savia. Esta maniobra de alta complejidad requiere el uso de grúas y maquinaria pesada sobre la calzada, lo que obliga a detener el tráfico para garantizar la seguridad de conductores y trabajadores.

Las autoridades recomiendan a los conductores que deban transitar por la zona en esos horarios utilizar rutas alternas, como la carretera a través de Lagunilla y Barreal de Heredia o la Ruta 27, dependiendo de su destino final.