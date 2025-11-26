Economía y Política

Cierres en la General Cañas inician este viernes: vea los horarios y sector afectado

El MOPT anunció el cierre total nocturno de un tramo de la Ruta 1 para el izaje de vigas de un desarrollo privado. Conozca los horarios y el sector afectado

Por Mathew Chaves

La Autopista General Cañas (Ruta Nacional 1), arteria principal entre San José y Alajuela, tendrá una interrupción total de su flujo vehicular durante las noches de este fin de semana. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) autorizó el cierre para permitir el avance de obras en un desarrollo inmobiliario privado.








