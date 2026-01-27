Economía y Política

Cierres viales por elecciones 2026: Policía de Tránsito aplicará operativo especial desde este sábado en San José (estas son las calles y horarios)

Por Mathew Chaves

La Policía de Tránsito desplegará un operativo especial de control y regulación vial a partir de este sábado 31 de enero a las 4:00 p. m., con motivo de las elecciones nacionales que se celebrarán el domingo 1.º de febrero.








elecciones 2026cierres vialesSan JoséPolicía de TránsitoTribunal Supremo de Elecciones
