Cierres viales por elecciones 2026: Policía de Tránsito aplicará operativo especial desde este sábado en San José (estas son las calles y horarios)

La Policía de Tránsito desplegará un operativo especial de control y regulación vial a partir de este sábado 31 de enero a las 4:00 p. m., con motivo de las elecciones nacionales que se celebrarán el domingo 1.º de febrero.

El despliegue contará con 700 oficiales y se concentrará en San José, aunque tendrá alcance nacional para garantizar la fluidez durante la jornada en la que se elegirán las diputaciones y, eventualmente, la Presidencia de la República.

El punto neurálgico de los cierres será el entorno del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en la capital. El primer cierre total afectará la Avenida 3, conocida como el Paseo de los Damas. La restricción vehicular se aplicará frente a la estación del ferrocarril Atlántico, la Biblioteca Nacional y el Parque Nacional, abarcando también el costado norte del TSE.

Según informaron las autoridades, el paso por esta importante arteria se mantendrá inhabilitado para todo tipo de vehículos hasta el lunes 2 de febrero a las 5:00 a. m., momento en que se prevé restablecer la circulación habitual.

Oficiales de tránsito regularán el paso en puntos estratégicos de la capital desde la tarde del sábado. (Alonso Tenorio)

El cierre del Paseo de los Damas obligará a desviar el transporte público y particular. Los autobuses que utilizan esta ruta deberán desviarse por la Calle 17, transitando detrás del Hospital Calderón Guardia para retomar su recorrido habitual a la altura del Parque España. Por su parte, en el sector de la estación de servicio JSM, se prohibirá el paso de vehículos particulares hacia el sur.

Además de la Avenida 3, otras vías aledañas al TSE tendrán cierres prolongados. La Calle 15, en un tramo de 100 metros al norte y frente al tribunal, y la Avenida 1, desde la Calle 19 hasta el cruce con la Calle 11, permanecerán cerradas desde las 4:00 p. m. del sábado 31 de enero hasta las 2:00 p. m. del martes 3 de febrero.

Durante el periodo electoral, la Policía de Tránsito, al igual que la Fuerza Pública, opera bajo el mandato del TSE amparado en el artículo 102 de la Constitución Política. Los 700 oficiales priorizarán la vigilancia activa, el control del estacionamiento indebido y la fluidez vehicular, con especial atención en las zonas de alta concentración de votantes.

Se reforzará la presencia policial en los alrededores de centros educativos que funcionarán como juntas receptoras de votos y que se ubican cerca de rutas nacionales de alto tránsito en provincias como San José, Heredia, Cartago, Guanacaste, Limón y Puntarenas, así como en cantones clave como Pérez Zeledón, San Ramón y Naranjo.

Las inmediaciones del TSE serán el epicentro de los cierres viales más prolongados en San José. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Policía reitera que la Ley de Tránsito se aplicará de forma integral, sin excepciones por la jornada electoral. Conductas como sobrecargar vehículos, no utilizar el cinturón de seguridad, transportar menores sin los dispositivos de retención adecuados, usar el celular al volante, irrespetar la señalización o prestar servicio de transporte ilegal serán sancionadas.

Como recomendaciones finales, se solicita a los conductores evitar estacionar en las cercanías de los centros de votación, respetar los límites de velocidad y extremar las precauciones ante el aumento del flujo peatonal, con el fin de prevenir accidentes durante la jornada cívica.