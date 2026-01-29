Cinco partidos políticos carecen de estrategia contra el costo de la vida en sus planos de gobierno

Una cuarta parte de las agrupaciones políticas que aspiran a gobernar el país durante la administración 2026-2030 carece de estrategias definidas para enfrentar el creciente costo de la vida que enfrentan los costarricenses.

En concreto, cinco de los 20 partidos en la contienda presidencial no incorporan en sus planes de gobierno planteamientos concretos dirigidos a atender temas como impuestos, inflación, salarios, costos energéticos y otros factores que inciden directamente en el bolsillo de los consumidores.

A partir de este análisis, El Financiero recopiló únicamente las citas textuales contenidas en los planes de gobierno que plantean acciones identificables, y dejó por fuera aquellos enunciados que se limitan a describir el problema o a formular objetivos generales, los cuales fueron clasificados como sin propuesta específica.

Alianza Costa Rica Primero​

“Reducir los costos energéticos nacionales en un 30%.”

Aquí Costa Rica Manda​

Sin propuestas específicas.

Avanza​

“Consolidaremos las finanzas públicas para garantizar estabilidad macroeconómica, menor inflación y confianza al inversionista”.

“Reduciremos el costo energético apoyando la apertura eléctrica, sacando del ICE la discrecionalidad en la compra de energía, incentivando renovables y promoviendo eficiencia energética en las empresas”.

Centro Democrático y Social​

“Dotar a la Comisión para Promover la Competencia de presupuesto propio [...] para investigar y sancionar con multas disuasorias las prácticas monopólicas en mercados sensibles como alimentos, medicinas y telecomunicaciones.”.

“Creación del Observatorio de Precios y Competencia: Implementar una plataforma pública que utilice Inteligencia Artificial (IA) para monitorear márgenes de utilidad y detectar patrones de precios anómalos (...)”.

Coalición Agenda Ciudadana​

“Garantizar la autonomía del Banco Central como principio rector de la política monetaria, asegurando su compromiso con el mantenimiento de una inflación baja y estable, condición indispensable para la estabilidad macroeconómica”.

“Fortalecer la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom) en la detección y la incidencia en mercados oligopólicos y monopólicos no regulados, con el fin de reducir los precios a los consumidores”.

“Establecer un salario mínimo digno que permita a las personas de menores ingresos cubrir una canasta básica alimentaria con calidad nutricional, acceso a servicios públicos, vivienda, transporte público, ocio, recreación y otras necesidades”.

Algunos partidos políticos impulsan sus iniciativas respaldando la autonomía del Banco Central de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

De la Clase Trabajadora​

“Redefinición del salario mínimo, basado en una canasta básica discutida por las personas trabajadoras y comunidades [...] Nuestra propuesta es que este salario mínimo debería ser de aproximadamente 510 000 colones.”

“Regularización y control de los precios de los alimentos, de manera que el producto de las cosechas no se vea afectado por el interés de lucro de los intermediarios.”

“Congelamiento inmediato de las tarifas del transporte y eliminación de la política de fijación de precios de la ARESEP que fue construida para favorecer a los grandes consorcios privados del transporte.”

Esperanza Nacional​

Sin propuestas específicas.

Esperanza y Libertad​

Sin propuestas específicas.

Frente Amplio​

“Regular los precios de los medicamentos mediante la fijación de topes máximos y la homologación automática de registros de países con alta vigilancia sanitaria, para acabar con los abusos de las cadenas farmacéuticas”.

“Ampliar la Canasta Básica Tributaria para incluir productos esenciales de higiene y salud femenina, y eliminar el IVA a los productos de primera necesidad”.

“Garantizar la soberanía alimentaria apoyando al productor nacional para reducir la dependencia de las importaciones y asegurar precios justos y estables para las familias”.

“Fortalecer la defensa del consumidor combatiendo las prácticas monopolísticas y oligopólicas que encarecen artificialmente los bienes y servicios”.

Los partidos políticos Aquí Costa Rica Manda, Esperanza y Libertad, Esperanza Nacional, Liberación Nacional y Nueva República no cuentan con propuestas concretas donde se indiqué cómo abordarán el costo de la vida. (ORLANDO ESTRADA/AFP)

Integración Nacional​

“Iniciar la exploración técnica de hidrocarburos en yacimientos previamente identificados, sustentada en estudios de impacto ambiental y en un proceso de consulta ciudadana y de revisión legal exhaustiva, con el fin de reducir el costo de los combustibles...”

“Reformar la normativa de abastecimiento institucional para priorizar el arroz nacional en comedores escolares, hospitales, cárceles y otras entidades públicas. Establecer estándares de calidad, trazabilidad y precios justos que beneficien tanto a productores como a consumidores.”

Justicia Social Costarricense​

“Impulsar una nueva reforma fiscal de carácter progresivo, que sea justa y equitativa para toda la población según los ingresos de cada cual y su posición económica. Esto implica la eliminación de impuestos a la canasta básica de los costarricenses.”

“Revisaremos y propondremos legislación para regular las tasas de interés de las tarjetas de crédito, financieras y casas comerciales, de manera que el sistema crediticio nacional sea más justo, accesible y acorde con las posibilidades reales de los costarricenses.”

“Un factor medular de nuestra política laboral será incrementar el salario mínimo del sector asalariado costarricense, con el fin de dignificar los ingresos para miles de familias.”

Liberación Nacional​

Sin propuestas específicas.

Liberal Progresista​

“Para devolver oxígeno al bolsillo reduciremos estructuralmente el costo de la vida y simplifiicaremos un sistema tributario que se hizo enredo. Impulsaremos la apertura y armonización del mercado eléctrico para bajar tarifas, y reduciremos el universo de impuestos de carácter nacional a solo quince, haciendo más fácil cumplir y más difícil evadir.”

“Aliviaremos el costo de la vivienda bajando el IVA del alquiler de 13% a 4% y exonerando el traspaso de primera vivienda hasta 150.000 dólares, mientras reforzamos la titulación de la propiedad: tu terreno, tu escritura.”

Nueva Generación​

“Los precios necesariamente bajarán al abrir los mercados y promocionar la competencia.”

“Deben ser permanentes los procesos de investigación y sanción para impedir la colusión en el mercado entre actores comerciales que buscan mantener los precios artificialmente altos para beneficiarse indebidamente.”

Nueva República​

Sin propuestas específicas.

Progreso Social Democrático​

“Control y reducción del costo de vida”

“Reducción temporal del IVA turístico: Aplicar una reducción temporal del impuesto al valor agregado (IVA) para servicios turísticos del 13% al 8% por un período de 24 meses para reactivar la demanda.”

Pueblo Soberano​

“Garantizar la independencia del Banco Central de Costa Rica en el manejo de la política monetaria nacional, que garantice niveles de inflación bajos.”

“Reducir el entramado burocrático y promover la desgravación arancelaria progresiva en la importación de productos en los cuales el país tiene una alta dependencia del sector externo, especialmente en aquellos que sean parte de la canasta básica alimentaria de los hogares.”

“Gestionar e implementar una estrategia para la reducción del precio de los medicamentos a partir de la agilización del registro sanitario, la recalificación de productos [...] y la promoción de importaciones paralelas.”

“Impulsar la reforma normativa para la reducción del precio de los servicios profesionales mediante la eliminación de las tarifas mínimas.”

“Promover el desarrollo de la primera ‘Política Nacional de Competencia’ la cual incidirá en el precio de los bienes y servicios a partir de mercados con mayor y mejor competencia.”

Las elecciones 2026 se llevarán a cabo el domingo 1.° de febrero. En caso de ser necesario, la segunda ronda está programada para el domingo 5 de abril. (Rafael Pacheco)

Unidad Social Cristiana​

“Emparejar la cancha para todos los sectores de la economía, bajando costos y eliminando trabas, para vivir en una Costa Rica más próspera y menos cara para todos.”

“(...) asegurar que la política monetaria cumpla las metas de inflación...”

“Mantendremos el equilibrio negociado en el Tratado de Liber Comercio con Estados Unidos [...] equilibrando seguridad alimentaria, competitividad y precios.”

“Garantizar un suministro energético confiable, de calidad, a bajo costo [...] al tiempo que se moderniza el sector de combustibles fósiles para facilitar una transición energética ordenada hacia fuentes más limpias.”

Unidos Podemos​

“Convertiremos al país en un productor y exportador de energía de bajo costo a través de una estrategia de independencia y abundancia energética, que son factores claves para lograr costos internacionalmente competitivos...”

Unión Costarricense Democrática​

“Impulsar la acción coordinada del Banco Central de Costa Rica (BCCR) con el resto de las instituciones financieras costarricenses para controlar y disminuir la inflación...”

“(...) abaratar los costos de producción que encarecen los bienes y servicios.”