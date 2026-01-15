Economía y Política

Cinde anuncia que atrajo 67 proyectos de IED en 2025

Por Tatiana Soto Morales

La atracción de inversión extranjera directa (IED) generó en el país 19 nuevos proyectos y motivó a 48 empresas ya instaladas a realizar reinversiones, como resultado del trabajo de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde).








CindeIED
Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

