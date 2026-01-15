Cinde anuncia que atrajo 67 proyectos de IED en 2025

La atracción de inversión extranjera directa (IED) generó en el país 19 nuevos proyectos y motivó a 48 empresas ya instaladas a realizar reinversiones, como resultado del trabajo de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde).

Así lo informó la organización este jueves.

En total, la gestión de la entidad cerró con 67 proyectos, entre inversiones greenfield (inversión fresca) y brownfield (reinversiones). Se contabilizaron 3.259 empleos netos interanuales al mes de septiembre de 2025. Esa cifra refleja una desaceleración respecto al periodo anterior, dado que en todo el 2024 la entidad reportó la generación de 5.482 puestos de trabajo.

“Cinde sigue comprometido y firme en su propósito desde el sector privado para contribuir al desarrollo de Costa Rica como experto en inversión extranjera directa”, indicó Marianela Urgellés, directora general de Cinde.

Uno de los aspectos clave en el sector servicios es que los clientes influyen en la determinación de las empresas para seleccionar al país donde se hará la tercerización de los procesos de negocio. (Gabo_JS)

Proyectos nuevos

La atracción de inversiones greenfield se concentró principalmente en el sector servicios, que representó el 69% del total captado en 2025. A este le siguió la industria de dispositivos médicos y ciencias de la vida, con un 26%, mientras que la manufactura explicó el 5% restante.

María Romero, gerente de Asesoría de Inversión en la entidad, aclaró que un proyecto nuevo “también puede ser una empresa que ya tiene una operación acá, pero que hace un proyecto completamente nuevo y que no es lo que ellos ya tenían en el país”.

Por ejemplo, si una empresa dedicada a manufactura en la industria médica decide establecer una operación de servicios, esa nueva inversión se contabiliza como greenfield.

Del total de proyectos atraídos, el 48% provino de países distintos a Estados Unidos, entre ellos Alemania, Bulgaria, India, Reino Unido, Canadá y Tailandia.

“Definitivamente, nosotros seguimos reafirmándonos como un país atractivo para inversiones de centros de servicios compartidos. ¿Qué hemos notado? Son empresas que tal vez es la primera vez que hacen un proyecto de centros de servicios compartidos, entonces Costa Rica resulta una opción válida y confiable para iniciar un proyecto de eso”, dijo Romero.

Asimismo, cuatro de los proyectos confirmados en 2025 se ubicaron fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Estados Unidos se mantiene como el principal origen de la IED en Costa Rica. (Shutterstock /Shutterstock)

Reinversiones

Las reinversiones siguieron una dinámica similar a la del capital fresco. El sector servicios lideró con 30 proyectos, seguido por ciencias de la vida, con 13, y manufactura, con cinco iniciativas.

En el caso de servicios, predominaron las expansiones en tecnologías de la información, analítica avanzada y finanzas. En ciencias de la vida destacaron nuevas líneas de producción, así como servicios de ingeniería, calidad y soporte a investigación y desarrollo.

Por su parte, las reinversiones en manufactura se orientaron hacia tecnologías de mayor precisión y la ampliación de turnos productivos.