Claudia Dobles acepta su derrota: “Vamos a defender la democracia en la Asamblea Legislativa”

Claudia Dobles, candidata de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), obtuvo un 4,72% de los votos emitidos este 1.° de febrero en las elecciones presidenciales del país, según el corte de resultados divulgado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a las 10:25 p.m.

Ante este panorama, Dobles expresó que “el resultado definitivamente no es el que esperábamos, pero es el que Costa Rica decidió. Y al día de hoy creo que nos tienen que mover varias cosas: la primera es que logramos formar un movimiento político, una coalición que le dio esperanza a miles de costarricenses en todo el país; un movimiento político que nos recordó que en Costa Rica es más lo que nos une que lo que nos divide entre las fuerzas democráticas”.

Claudia Dobles dio su discurso acompañada de los expresidentes del Partido Acción Ciudadada (PAC), Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Alvarado Quesada. (Jose Cordero/José Cordero)

Las declaraciones las dio frente a sus simpatizantes y junto a su equipo de campaña en El Mercadito, en Barrio La California. En medio del apoyo de sus simpatizantes y banderas que ondeaban como señal de respaldo para la candidata, Dobles también mencionó lo siguiente:

“Buscaremos los mecanismos para hacer fuerza con otros movimientos políticos. Vamos a defender la democracia en la Asamblea Legislativa y la vamos a defender en la calle si es necesario”, dijo la candidata que logró colocarse en la Asamblea Legislativa y asumirá funciones a partir de mayo.

Dobles es la única representante del CAC que llegará a Cuesta de Moras, según el corte preliminar del TSE.

En paralelo, los resultados preliminares del TSE confirman el triunfo de Laura Fernández, candidata del oficialismo por el Partido Pueblo Soberano (PPSO), con un respaldo del 48,94% de los votos emitidos.