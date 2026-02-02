Economía y Política

Claudia Dobles acepta su derrota: “Vamos a defender la democracia en la Asamblea Legislativa”

Luego de confirmarse su derrota electoral, Claudia Dobles llamó a defender la democracia

Por Tatiana Soto Morales

Claudia Dobles, candidata de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), obtuvo un 4,72% de los votos emitidos este 1.° de febrero en las elecciones presidenciales del país, según el corte de resultados divulgado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a las 10:25 p.m.








