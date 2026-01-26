Economía y Política

Claudia Dobles en entrevista con ‘El Financiero’: “El Banco Central sí controla el tipo de cambio”

La exprimera dama y candidata presidencial Claudia Dobles conversó con ‘El Financiero’ sobre su propuesta para el sector productivo y sostuvo que la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) debe reincorporarse al trabajo con el Gobierno para fortalecer la atracción de inversión extranjera directa.

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

Claudia Dobles pasó de ser la primera dama durante la administración 2018-2022 a aspirar a la silla presidencial a través de la nueva agrupación Coalición Agenda Ciudadana.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.