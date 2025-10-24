Colegio de Contadores Privados presenta medida cautelar por supuestos errores en Tribu-CR

El Colegio de Contadores Privados presentó una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, mediante la cual solicita la suspensión de las multas e intereses impuestos a los obligados tributarios.
