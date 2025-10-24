Economía y Política

Colegio de Contadores Privados presenta medida cautelar por supuestos errores en Tribu-CR

Días atrás, el Colegio de Contadores Privados solicitó a la Dirección General de Tributación suspender temporalmente la presentación de la declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Por Tatiana Soto Morales

El Colegio de Contadores Privados presentó una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, mediante la cual solicita la suspensión de las multas e intereses impuestos a los obligados tributarios.








