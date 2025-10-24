Colegio de Contadores Privados presenta medida cautelar por supuestos errores en Tribu-CR

El Colegio de Contadores Privados presentó una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, mediante la cual solicita la suspensión de las multas e intereses impuestos a los obligados tributarios.

La acción del Colegio responde a la negativa de la Dirección General de Tributación de suspender temporalmente la presentación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pese a las inconsistencias detectadas en el sistema Tribu-CR.

“Nuestros profesionales han identificado, documentado y reportado múltiples errores en el sistema. Hemos enviado cartas formales, sostenido reuniones técnicas y puesto a disposición las plataformas institucionales del Colegio para capacitar gratuitamente a los contribuyentes, en un esfuerzo conjunto por garantizar la correcta aplicación de la normativa”, indicó la institución.

Entre los principales problemas detectados en las declaraciones mediante Tribu-CR se encuentran:

La imposibilidad de aplicar retenciones y saldos a favor según la elección del obligado tributario.

Inconsistencias en la veracidad de los saldos a favor en la Cuenta Tributaria.

Dificultades para presentar la declaración de cierre del impuesto sobre las utilidades al momento de la desinscripción.