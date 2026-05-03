Economía y Política

Colper, UCR e Iplex advierten de “complicidad inaceptable” si el Estado calla ante el retiro de visas a directivos de La Nación

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Por Mathew Chaves

Un pronunciamiento suscrito por organizaciones vinculadas a la comunicación plantea advertencias sobre el entorno del ejercicio informativo en Costa Rica, a partir de hechos recientes que involucran a integrantes de la junta directiva de La Nación S.A. en decisiones migratorias adoptadas por Estados Unidos.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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