¿Qué quiere decir esto? que el peso del impuesto, no necesariamente es el mismo entre dos personas que tengan el mismo ingreso; a manera de ejemplo, no es lo mismo el pago del impuesto para una persona que tiene un ingreso de un millón de colones y que no tiene créditos por hipoteca, a una persona que tiene el mismo ingreso de un millón de colones, pero tiene un crédito hipotecario e hijos que dependen económicamente de esta persona.