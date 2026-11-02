Comex abre nueva vacante con salario de hasta ₡2,5 millones

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) abrió un concurso para contratar a un Auditor Interno I, puesto que ofrece un salario global de ₡2.566.654 o un salario compuesto de ₡1.146.050.

Quienes deseen participar deben contar con una licenciatura en Contaduría Pública o en Administración de Negocios o de Empresas, con énfasis o especialidad en Contabilidad o Contaduría Pública.

También se requiere un mínimo de tres años de experiencia profesional en labores relacionadas con auditoría interna o externa, tanto en el sector público como en el privado. De ese periodo, al menos dos años deben corresponder a funciones de supervisión de personal profesional.

Las personas interesadas podrán consultar los detalles del concurso, los requisitos y la documentación necesaria en el sitio web del Comex, en el apartado ‘Transparencia Institucional – Recursos Humanos – Contratación de Personal’, donde encontrarán la oferta de servicios y la guía del concurso.

La recepción de documentos se realizará entre el 23 de noviembre y el 04 de diciembre de 2026, mediante el correo electrónico rH@comex.go.cr. Los aspirantes deberán enviar la oferta de servicios, sus atestados, certificaciones y cualquier documentación adicional solicitada.

Entre las condiciones para ocupar el cargo figuran la incorporación al colegio profesional correspondiente, la presentación de la declaración de bienes y la rendición de una garantía o póliza de fidelidad, requisitos establecidos para el ejercicio de estas funciones.