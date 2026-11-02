Economía y Política

Comex abre nueva vacante con salario de hasta ₡2,5 millones

Comex recibirá por correo electrónico los documentos de las personas interesadas entre el 23 de noviembre y el 04 de diciembre de 2026

Por Tatiana Soto Morales

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El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) abrió un concurso para contratar a un Auditor Interno I, puesto que ofrece un salario global de ₡2.566.654 o un salario compuesto de ₡1.146.050.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.