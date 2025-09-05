Economía y Política

Comisión legislativa recomendará levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves

Por Redacción EF

La comisión legislativa especial que analizó el caso BCIE, una investigación penal en curso que involucra al presidente de la República, Rodrigo Chaves, recomendará a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad del mandatario.








