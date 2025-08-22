Economía y Política

¿Cómo y cuándo nació la teoría de la conspiración del “Estado Profundo” que usa Rodrigo Chaves en su defensa y qué implicaciones tiene?

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

Una supuesta red clandestina de burócratas y élites que manipula el poder desde las sombras para socavar a los gobiernos electos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Rodrigo ChavesEstado Profundo
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.