Economía y Política

Confianza del consumidor sufre histórica caída en Costa Rica ante presiones fiscales y choque externo

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Por Redacción EF

La efervescencia económica que tradicionalmente acompaña a los procesos electorales en Costa Rica ha llegado a un final abrupto. En mayo de 2026, la confianza ciudadana en la economía nacional experimentó un severo freno, devolviendo el optimismo a sus niveles previos a los comicios y encendiendo alarmas sobre el arranque de la nueva administración.








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Redacción EF

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