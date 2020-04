“La mayoría de nosotros no hemos estado expuestos al virus, todavía no hemos tenido un cuadro y esto nos pone en una gran vulnerabilidad, a pesar de que los casos no han crecido de manera sostenida podríamos estar caminando por una cáscara de huevo que se puede romper y aumentar los casos”, manifestó Daniel Salas, ministro de Salud, ante la consulta que realizó EF.