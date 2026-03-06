Conozca el lujoso complejo en el que se reunirán Rodrigo Chaves y Laura Fernández con Donald Trump este sábado en Miami

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este sábado 7 de marzo a 12 mandatarios de América Latina, entre ellos Rodrigo Chaves y la presidenta electa Laura Fernández, en el marco de la Cumbre Escudo de las Américas. El escenario elegido no es un recinto gubernamental ni una sede diplomática tradicional.

El Trump National Doral Miami abrió sus puertas en 1962, cuando el promotor inmobiliario Alfred Kaskel inauguró el complejo con el nombre formado por las primeras sílabas de su nombre y el de su esposa Doris. Desde entonces se consolidó como referencia del turismo de alto nivel en el sur de Florida.

En 2012, Donald Trump adquirió el complejo y ordenó una remodelación integral que implicó una inversión de $250 millones, con la que se modernizaron habitaciones, espacios para eventos e infraestructura deportiva en un predio de 323,75 hectáreas. La clasificación Forbes Travel Guide lo sitúa en cuatro estrellas.

El resort dispone del salón de eventos Donald J. Trump Grand Ballroom, con más de 2.200 metros cuadrados de superficie y capacidad para más de 1.000 personas, equipado para producción audiovisual a gran escala y reuniones de alto nivel. Las tarifas de alojamiento parten desde los $527 por noche.

Las habitaciones incorporan baños de mármol italiano, muebles de caoba con acabados en pan de oro y artículos de tocador de la línea Natura Bissé Diamond Collection. La suite presidencial ocupa 220 metros cuadrados e incluye comedor y sala de estar independientes.

En materia deportiva, el complejo alberga cuatro campos de golf de campeonato: el Blue Monster, el Red Tiger, el Golden Palm y el Silver Fox. Un spa de 4.645 metros cuadrados con 28 salas de tratamiento, clasificado entre los más grandes del sur de Florida, completa la oferta del resort.

El mismo recinto está previsto como sede de la cumbre del G20 en noviembre de 2026. Este sábado, con la presencia de Trump, Chaves y Fernández, el Trump National Doral Miami será por unas horas el centro de la agenda política del hemisferio occidental.

Las fotos

El emblemático letrero y letras doradas que recibe a los visitantes en la entrada principal. (AP /Alex Sanz)

Vista aérea que muestra el diseño paisajístico y los obstáculos de agua que caracterizan a este campo de clase mundial. (Instagram/Trump Doral)

Jardines diseñados con precisión francesa bajo la luz dorada de Miami. (Internet/Cvent)

Los jardines cobran vida con un diseño de iluminación cálido y sofisticado. (Internet/Agoda)

Huéspedes disfrutando de un cóctel y el clima tropical junto a la piscina principal del resort. (Facebook/Trump National Doral Miami)

Vista exterior de los salones de eventos del resort Trump National Doral Miami, rodeados de palmeras reales y jardines tropicales, en Doral, Florida. (Internet/Tripadvisor)

La imponente arquitectura de la casa club iluminada durante la hora azul en Miami. (Internet/Miamiandbeaches)

La veranda ofrece un espacio fresco para relajarse con vistas ininterrumpidas al golf. (Internet/Momondo)

La iluminación de cristal añade un toque de opulencia a nuestras habitaciones dobles. (Hoteles/Tripadvisor)

La bandera de EE. UU. ondea frente a la imponente estructura principal del resort. (Ineternet/Miamiandbeaches)

Espectáculo pirotécnico sobre la casa club durante un evento especial. (Instagram/Trump Doral)

El emblemático reloj y la fuente que presiden los campos de juego. (Internet/Tee times USA)

Vista del green con sus característicos bunkers de arena blanca y peligros de agua. (Internet/Tripadvisor)

Detalle de los balcones y jardines que rodean las villas de huéspedes. (Internet/Tripadvisor)

Interiores de madera y sillones de cuero rojo ofrecen un ambiente sofisticado para los comensales. (Internet/Agoda)

Habitación decorada con detalles dorados y tonos azules inspirados en el famoso campo "Blue Monster". (Internet/Agoda)

Un espacio abierto y luminoso decorado con fotografías históricas de golf y mobiliario de alta gama. (Internet/Kayak)

Las icónicas letras amarillas de la marca contrastan con el cielo azul de Florida. (Internet/Monomondo)