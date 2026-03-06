Conozca el lujoso complejo en el que se reunirán Rodrigo Chaves y Laura Fernández con Donald Trump este sábado en Miami

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este sábado 7 de marzo a 12 mandatarios de América Latina, entre ellos Rodrigo Chaves y la presidenta electa Laura Fernández, en el marco de la Cumbre Escudo de las Américas. El escenario elegido no es un recinto gubernamental ni una sede diplomática tradicional.
El Trump National Doral Miami abrió sus puertas en 1962, cuando el promotor inmobiliario Alfred Kaskel inauguró el complejo con el nombre formado por las primeras sílabas de su nombre y el de su esposa Doris. Desde entonces se consolidó como referencia del turismo de alto nivel en el sur de Florida.
En 2012, Donald Trump adquirió el complejo y ordenó una remodelación integral que implicó una inversión de $250 millones, con la que se modernizaron habitaciones, espacios para eventos e infraestructura deportiva en un predio de 323,75 hectáreas. La clasificación Forbes Travel Guide lo sitúa en cuatro estrellas.
El resort dispone del salón de eventos Donald J. Trump Grand Ballroom, con más de 2.200 metros cuadrados de superficie y capacidad para más de 1.000 personas, equipado para producción audiovisual a gran escala y reuniones de alto nivel. Las tarifas de alojamiento parten desde los $527 por noche.
Las habitaciones incorporan baños de mármol italiano, muebles de caoba con acabados en pan de oro y artículos de tocador de la línea Natura Bissé Diamond Collection. La suite presidencial ocupa 220 metros cuadrados e incluye comedor y sala de estar independientes.
En materia deportiva, el complejo alberga cuatro campos de golf de campeonato: el Blue Monster, el Red Tiger, el Golden Palm y el Silver Fox. Un spa de 4.645 metros cuadrados con 28 salas de tratamiento, clasificado entre los más grandes del sur de Florida, completa la oferta del resort.
El mismo recinto está previsto como sede de la cumbre del G20 en noviembre de 2026. Este sábado, con la presencia de Trump, Chaves y Fernández, el Trump National Doral Miami será por unas horas el centro de la agenda política del hemisferio occidental.
