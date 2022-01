Conozca las exoneraciones que tendrá la organización y realización de la Copa Mundial Femenina Sub-20

La organización, realización y promoción de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica, que se realizará en agosto del 2022, estará exonerada de impuestos.

Así se dejó en firme en la Ley N° 10085, que fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta el pasado 12 de enero.

Según señaló la firma Grant Thornton, esta nueva ley no solo incluye exoneración del impuesto sobre la renta para la FIFA y la Federación Costarricense de Fútbol, respecto de las utilidades generadas directamente de la celebración de la copa Mundial Femenina Sub - 20 de la FIFA 2022, sino que además incluye un incentivo para las empresas que realicen patrocinios para la celebración de la Copa Mundial Femenina Sub – 20, los cuales pueden ser deducibles para efectos del impuesto sobre la renta.

ARTÍCULO 4- Deducción del impuesto sobre la renta Se considerarán como gastos deducibles del impuesto sobre la renta los montos por concepto de patrocinios que otorguen empresas y entidades nacionales a la FIFA, para la celebración de la Copa Mundial Femenina Sub - 20 de la FIFA 2022, en concordancia con la Ley 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988

Para aplicar como deducible estos patrocinios, explicaron desde Grant Thornton, debe realizarlo una persona jurídica constituida en territorio nacional, debidamente reconocida por FIFA como patrocinador del evento.

La ley también incluye una exención de todos los impuestos relativos a la importación de bienes que se utilizarán, exclusivamente, en el desarrollo de la Copa Mundial Femenina Sub - 20 de la FIFA 2022, en la medida que resulten necesarios para la celebración de este evento, según el criterio del Ministerio de Hacienda.

Estas exoneraciones serán reconocidas y autorizadas a la FIFA y a la Federación Costarricense de Fútbol; a las representaciones oficiales de los países participantes en la Copa; a los afiliados comerciales oficiales de la FIFA y a los organismos de radiodifusión o comunicación del anfitrión FIFA. Asimismo, se señala que los bienes que hayan sido adquiridos y que no se hayan consumido por el uso al amparo de dicha ley deberán ser reexportados.

Inspectores de FIFA en el Estadio Nacional Estadio Nacional, La Sabana. Inspectores de FIFA visitaron este reducto con el fin de dar seguimiento a los preparativos de cara a la Copa Mundial Femenina Sub20 de la FIFA, que se realizará en nuestro país del 10 al 28 de agosto del 2022. (Rafael Pacheco Granados)

Otras autorizaciones

Según lo publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en el marco de la Copa Mundial Femenina Sub- 20 de la FIFA 2022 se autoriza a las municipalidades del cantón Central de San José, el cantón Central de Alajuela y Tibás para que exoneren en tributos, patentes comerciales y tasas a la FIFA, a la Federación Costarricense de Fútbol y sus afiliados comerciales, previa recomendación del Ministerio del Deporte, exclusivamente en relación con las actividades propias de la Copa Mundial Femenina Sub - 20 de la FIFA 2022.

Además, se exonera el pago del impuesto de espectáculos públicos previsto en la Ley 3632; se concede una exoneración de los impuestos de entrada y salida del país por vía aérea y terrestre a los integrantes de las delegaciones, organizadores, voluntarios internacionales y la lista de personas extranjeras que aporta la FIFA con motivo de la Copa Mundial Femenina Sub - 20 de la FIFA 2022 y se incluye una exoneración de los impuestos relativos a la importación de los artículos e implementos destinados a identificar, acreditar o uniformar a los miembros de la FIFA, periodistas o comunicadores, entre otros.

Una publicación del medio La Nación, del 12 de octubre del 2021, señala que el expediente se aprobó con el aval unánime de 38 legisladores. La ley estaba destinada para el Mundial que se realizaría en el 2020, pero que fue suspendido por la pandemia.