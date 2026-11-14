Economía y Política

Conozca los colegios públicos más grandes de Costa Rica

El sistema educativo público registra 338.171 estudiantes en 661 centros educativos. Vea la distribución.

Por Tatiana Soto Morales

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Los colegios públicos de Costa Rica recibieron a 338.171 estudiantes en 2026, distribuidos en 661 centros educativos de distintas modalidades y tamaños a lo largo del territorio nacional.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.