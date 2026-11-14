Conozca los colegios públicos más grandes de Costa Rica

Los colegios públicos de Costa Rica recibieron a 338.171 estudiantes en 2026, distribuidos en 661 centros educativos de distintas modalidades y tamaños a lo largo del territorio nacional.

La oferta incluye liceos académicos, colegios técnicos profesionales (CTP) y centros con modalidades diferenciadas, como los científicos, humanísticos y experimentales bilingües. Así lo muestran los datos de matrícula inicial de 2026 suministrados por el Ministerio de Educación Pública (MEP) a El Financiero.

La distribución de esa población varía según el tipo de institución. Apenas el 3% de los estudiantes del sistema público cursa sus estudios en colegios científicos, humanísticos o experimentales bilingües. Por su parte, los colegios nocturnos concentran el 10% de la matrícula.

El sistema educativo público cuenta con modalidades diferenciadas como la experimental, científica y humanística. (Marvin Caravaca)

Los colegios más grandes

El San Luis Gonzaga, en Cartago, encabeza la lista de los colegios públicos con mayor matrícula del país. En 2026, la institución registró 2.067 estudiantes, según los datos del MEP.

Le sigue el Colegio Técnico Profesional (CTP) de Pococí, con 1.981 alumnos inscritos. Ambos centros conservaron las primeras posiciones por segundo año consecutivo, incluso al comparar sus cifras con las de las instituciones privadas.

El tercer puesto corresponde al Liceo de Escazú, que contabilizó 1.935 estudiantes y desplazó al Liceo de Santa Ana. Este último descendió a la quinta posición, con 1.833 alumnos, mientras que otra institución se ubicó entre ambos centros en la clasificación de 2026.

Las diferencias de matrícula también responden a la oferta académica de cada centro. A diferencia de los liceos académicos y algunos colegios técnicos profesionales, que imparten varios niveles de secundaria, los colegios científicos y humanísticos reciben estudiantes a partir de décimo año y concentran su matrícula en los últimos tres años de esa etapa educativa.

En 2026, los colegios científicos registraron 736 estudiantes, mientras que los humanísticos sumaron 296. En conjunto, ambas modalidades reúnen a 1.032 alumnos, distribuidos entre instituciones que ofrecen una formación especializada durante los últimos años de secundaria.