Consejo de Gobierno abre concurso para integrar la Junta Directiva del INS; vea requisitos

El Consejo de Gobierno de la República de Costa Rica ha formulado una convocatoria pública dirigida a los profesionales interesados en postularse para integrar la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS).

El proceso de selección se fundamenta en el marco legal vigente, que incluye la Ley del Instituto Nacional de Seguros (N.° 12), la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional (N.° 1644), la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (N.° 8422), así como directrices ejecutivas y reglamentos de CONASSIF (Acuerdos 15-22 y 4-16) sobre idoneidad y Gobierno Corporativo.

Plazo y modalidad de postulación

El período establecido para la recepción de ofertas rige del 5 al 11 de junio de 2026.

Las personas interesadas deberán completar su postulación de manera digital a través del siguiente enlace oficial: https://forms.cloud.microsoft/r/xQcrVCqGzb.

Advertencia: La presentación de cualquiera de los requisitos de admisibilidad fuera del plazo señalado en el cartel o mediante un canal no oficial implicará el rechazo automático (ad portas) de la oferta.

Requisitos mínimos para participar

El cartel de selección estipula que los aspirantes deben cumplir obligatoriamente con las siguientes condiciones para ser considerados en el proceso:

Nacionalidad y edad: Ser costarricense y haber cumplido los 30 años de edad.

Ser costarricense y haber cumplido los 30 años de edad. Grado académico: Poseer idoneidad técnica demostrada mediante un grado académico a nivel de licenciatura o un título profesional equivalente.

Poseer idoneidad técnica demostrada mediante un grado académico a nivel de licenciatura o un título profesional equivalente. Experiencia directiva: Contar con un mínimo de 3 años de experiencia práctica y profesional en puestos directivos, de Alta Gerencia o en el nivel jerárquico inmediato inferior.

Contar con un mínimo de 3 años de experiencia práctica y profesional en puestos directivos, de Alta Gerencia o en el nivel jerárquico inmediato inferior. Conocimientos generales y específicos: Acreditar amplia experiencia o conocimientos en materias económicas, financieras, de seguros o de administración de empresas. Asimismo, se requieren conocimientos específicos en planificación estratégica, gestión de riesgos, interpretación de información financiera, marco regulatorio del negocio, derecho de protección del consumidor financiero y dirección de proyectos.

Acreditar amplia experiencia o conocimientos en materias económicas, financieras, de seguros o de administración de empresas. Asimismo, se requieren conocimientos específicos en planificación estratégica, gestión de riesgos, interpretación de información financiera, marco regulatorio del negocio, derecho de protección del consumidor financiero y dirección de proyectos. Situación legal y profesional: Estar incorporado y al día con los pagos del colegio profesional respectivo, en los casos donde la ley lo exija de forma obligatoria.

Estar incorporado y al día con los pagos del colegio profesional respectivo, en los casos donde la ley lo exija de forma obligatoria. No tener deudas ni sanciones pendientes de ninguna índole con el Estado.



Disponer del tiempo suficiente para el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo.

Incompatibilidades y prohibiciones: No encontrarse bajo ninguno de los impedimentos dictados en el artículo 4 de la Ley N.° 12; los artículos 22 y 23 de la Ley N.° 1644; los artículos 17 y 18 de la Ley N.° 8422; y el artículo 37 del Decreto Ejecutivo 32333.

Documentación requerida

Los candidatos deberán aportar un expediente digital que contenga los siguientes siete documentos:

Hoja de vida debidamente actualizada, con el detalle pormenorizado de la formación académica y la experiencia laboral. Copia de los títulos académicos que acrediten los estudios y certificados adicionales atinentes a las funciones del cargo. Copia de la cédula de identidad vigente, escaneada por ambos lados. Declaración Jurada completa y debidamente firmada, según el formato oficial establecido. Certificación de antecedentes penales con una fecha de emisión no mayor a los tres meses. Certificación o comprobante de incorporación y de encontrarse al día en el pago de la colegiatura correspondiente. Certificaciones o constancias laborales emitidas por la oficina institucional o empresa respectiva que validen la experiencia profesional reportada.

El Consejo de Gobierno abrió la convocatoria para postularse a la Junta Directiva del INS. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Condiciones del nombramiento y consultas