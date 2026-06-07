Economía y Política

Consejo de Gobierno abre concurso para integrar la Junta Directiva del INS; vea requisitos

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Por Redacción EF

El Consejo de Gobierno de la República de Costa Rica ha formulado una convocatoria pública dirigida a los profesionales interesados en postularse para integrar la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS).








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