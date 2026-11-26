El Consejo de Gobierno acordó abrir un proceso disciplinario y presentar una denuncia penal contra el procurador general de la República, Iván Vinicio Vincenti Rojas.

El comunicado oficial indica que también lo suspendió de su cargo con goce de salario.

Según el comunicado, la suspensión busca garantizar el debido proceso durante las pesquisas. Estará vigente mientras dure el proceso disciplinario.

El Gobierno afirmó que mantiene su compromiso con la transparencia y que, “ante la mínima sospecha de corrupción”, actuará con firmeza y según lo que establece la ley.

La Presidencia no precisó los hechos concretos que motivaron la decisión ni los posibles delitos por los que presentará la denuncia.

El Gobierno de Costa Rica anunció medidas contra el procurador general de la República tras hechos denunciados por medios de comunicación.

¿Quién es Iván Vincenti?

Iván Vincenti es abogado, con experiencia como litigante en Contencioso Administrativo, en materia tributaria y de Derecho Público.

Fue procurador B en la Procuraduría General de la República (PGR) entre 2005 y 2012.

En 2023 el Consejo de Gobierno lo propuso como procurador general. Antes se había retirado la postulación de Christian Arguedas Arguedas por su renuncia a ella.

La Asamblea Legislativa ratificó su nombramiento el 20 de abril de 2023, por un plazo que vence el 19 de abril de 2029.

Como máximo jerarca de la PGR, es la autoridad superior administrativa y técnica de la institución.