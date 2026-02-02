Conteo de votos en Costa Rica: vea cómo van las elecciones 2026

El conteo de votos empezó en Costa Rica. Una vez que el último votante abandonó el recinto, la dinámica en las escuelas y colegios de Costa Rica se transformó en el marco de las elecciones 2026.

El silencio de la jornada dio paso al conteo minucioso de las papeletas blancas (Presidenciales) y celestes (Legislativas).

Este proceso, custodiado por fiscales de los partidos políticos y observadores internacionales, es la base de la confianza democrática del país.

La agencia de noticias AFP también está presente y ha publicado las siguientes fotos del proceso:

Conteo de votos en la Escuela Pilar Jiménez, en Guadalupe, este 1 de febrero. Los miembros de mesa no han sido identificados por la agencia AFP. (MARVIN RECINOS/AFP)

La seguridad del sufragio. El manual del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) exige que cada papeleta sea mostrada y contabilizada en voz alta. En esta etapa, el material sobrante (papeletas no utilizadas) se anula mediante un corte físico para garantizar que no existan alteraciones en el padrón electoral de cada mesa.

3. La transmisión de datos. Una vez finalizado el conteo y firmadas las actas, los delegados del TSE proceden con la transmisión de los datos vía telefónica o digital hacia el Centro de Mando en San José. El material físico es sellado en tulas de seguridad para su posterior traslado y escrutinio definitivo.

El país espera ahora la sesión solemne de las 8:45 p. m., donde se revelará el primer avance que agrupará cerca de un 30% de las juntas de todo el territorio nacional.

