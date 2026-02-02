Economía y Política

Conteo de votos en Costa Rica: vea cómo van las elecciones 2026

EscucharEscuchar
Por Pablo Fonseca

El conteo de votos empezó en Costa Rica. Una vez que el último votante abandonó el recinto, la dinámica en las escuelas y colegios de Costa Rica se transformó en el marco de las elecciones 2026.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
elecciones 2026
Pablo Fonseca

Pablo Fonseca

Director de El Financiero. Anteriormente trabajó como Editor SEO de Grupo Nación. Es periodista, Máster en Ciencias Políticas y en Diseño Estratégico de Tecnologías de Información. A lo largo de su carrera ha cubierto temas de Ciencia, Tecnología, Cultura, Política, Economía, Sociedad e Internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.