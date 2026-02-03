Economía y Política

¿Continuismo? El día en que Laura Fernández rompió el libreto de Rodrigo Chaves

Por Tatiana Soto Morales

La primera conferencia de prensa de la presidenta electa, Laura Fernández, marcó un encuentro con los medios de comunicación distinto al que se ha vivido desde Casa Presidencial durante casi cuatro años.








