Economía y Política

Cortes UCR 2026: Esta es la lista de los cortes de ingreso para todas las 165 carreras en 13 recintos

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La Universidad de Costa Rica (UCR), a través de la Oficina de Registro e Información (ORI), ha oficializado los cortes de ingreso a carrera para el ciclo lectivo 2026.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
UCRcortes de ingreso
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.