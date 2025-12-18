Cortes UCR 2026: Esta es la lista de los cortes de ingreso para todas las 165 carreras en 13 recintos

La Universidad de Costa Rica (UCR), a través de la Oficina de Registro e Información (ORI), ha oficializado los cortes de ingreso a carrera para el ciclo lectivo 2026.

El documento detalla el puntaje mínimo requerido para acceder a las 165 opciones académicas distribuidas en todo el territorio nacional.

Este año, la oferta académica abarca desde la Sede Rodrigo Facio en San Pedro hasta los recintos regionales como Golfito, Santa Cruz y el Caribe, reflejando la diversidad de oportunidades educativas en las 13 ubicaciones universitarias.

El “Top 3”: Las carreras con mayor exigencia

Como es tendencia histórica, las carreras del área de salud y ciencias exactas demandaron los puntajes más altos de la prueba de admisión.

Para el 2026, el corte más alto de toda la universidad corresponde a Licenciatura en Microbiología y Química Clínica, con un puntaje de 717,42.

El podio de los cortes más altos lo completan:

Microbiología y Química Clínica (Rodrigo Facio): 717,42. Medicina y Cirugía (Rodrigo Facio): 711,19. Ciencias Actuariales (Rodrigo Facio): 708,45.

Otras carreras con alta demanda en la sede central incluyen Imagenología Diagnóstica (693,77) e Ingeniería en Computación (658,90).

La Universidad de Costa Rica (UCR), a través de la Oficina de Registro e Información (ORI), ha oficializado los cortes de ingreso a carrera para el ciclo lectivo 2026. (MAYELA LOPEZ)

Oportunidades en Sedes Regionales

El corte de admisión varía significativamente dependiendo del recinto. Por ejemplo, mientras que ingresar a Informática Empresarial en la Sede de Occidente (San Ramón) requiere un puntaje de 579,34, la misma carrera en el Recinto de Golfito solicitó un corte de 439,25.

Entre los puntajes más accesibles para este proceso destaca la carrera de Enseñanza Bilingüe de la Matemática en el Recinto de Turrialba, con un corte de 301,81.

A continuación, le presentamos la lista completa de cortes por carrera y recinto para el Primer Ingreso 2026: