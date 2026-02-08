Costa Rica acapara cuatro de los cinco primeros lugares en el ranking de las mejores universidades de Centroamérica en 2026

El sistema de educación superior de Costa Rica reafirmó su posición dominante en el istmo centroamericano. La más reciente evaluación de la firma Quacquarelli Symonds (QS) para el periodo 2026 indica que nuestro país ubica a cuatro instituciones nacionales dentro del top 5 de la región.

Las universidades costarricenses superan a la mayoría de sus competidores regionales en reputación académica y empleabilidad de sus graduados.

La Universidad de Costa Rica (UCR) retuvo el primer lugar como la mejor institución de Centroamérica. Su liderazgo se sustenta en la producción científica y su peso histórico en la sociedad costarricense.

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) consolidó su posición en la segunda casilla del escalafón regional: la entidad destaca por su enfoque en ingeniería y su vinculación directa con el sector productivo de alta tecnología.

La Universidad Nacional (UNA) aseguró el tercer puesto de la lista. Con este resultado, el podio centroamericano queda conformado exclusivamente por universidades públicas estatales de Costa Rica.

La hegemonía nacional se interrumpe momentáneamente en la cuarta posición. La Universidad de San Carlos de Guatemala logra insertarse en la parte alta de la tabla, siendo la única no costarricense en los primeros cinco lugares.

El quinto puesto regresa a manos nacionales con la Universidad Latina de Costa Rica. Esta posición la ratifica como la universidad privada mejor ubicada de toda la región centroamericana en este listado específico.

Trayectoria de las instituciones líderes

La Universidad de Costa Rica, cabeza del ranking, tiene sus orígenes en la Casa de Enseñanza de Santo Tomás fundada en 1814. Tras su cierre en 1888, el país careció de universidad hasta la reforma de 1940.

El gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia creó oficialmente la institución el 26 de agosto de ese año. El proyecto fue liderado por el entonces ministro de Educación, Luis Demetrio Tinoco.

La UCR abrió sus puertas en marzo de 1941 en el barrio González Lahmann. En la década de 1950 inició el traslado a su actual sede en San Pedro, la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio.

La institución cuenta hoy con presencia en todo el territorio mediante sus Sedes Regionales. En 2001, la Asamblea Legislativa la declaró Institución Benemérita de la Educación y la Cultura.

Campus Rodrigo Facio. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Tecnológico de Costa Rica, segundo en la lista, nació el 10 de junio de 1971. La administración de José Figueres Ferrer impulsó su creación para tecnificar la industria nacional.

Su sede central se estableció en Cartago. El modelo académico original se inspiró en el Instituto Tecnológico de Monterrey para priorizar la práctica.

Las lecciones iniciaron el 5 de marzo de 1973 con una primera generación de 105 estudiantes. En 1975, el TEC obtuvo su autonomía constitucional, equiparándose legalmente a la UCR.

El movimiento estudiantil de 1982 marcó la historia de la institución. Esa lucha derivó en la aprobación del primer Estatuto Orgánico, definiendo su actual estructura de gobierno democrático.

El TEC ha liderado hitos científicos como el lanzamiento del primer satélite centroamericano. En 2012 recibió el título de Institución Benemérita de la Educación, la Cultura y la Tecnología.

Sede Central del Instituto Tecnológico de Costa Rica en Cartago (Rafael Pacheco Granados)

La Universidad Nacional, tercera en el ranking, se fundó bajo el concepto de “Universidad Necesaria”. Su primer rector, el Padre Benjamín Núñez, orientó la institución hacia la justicia social y el acceso de clases trabajadoras.

La UNA destaca por facultades estratégicas como Ciencias de la Tierra y el Mar. También la unidad del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), ente responsable de la vigilancia sísmica y volcánica en el país.

La Facultad de Ciencias de la Salud es otro pilar de su oferta académica. Esta sede alberga la Escuela de Medicina Veterinaria, la única de su tipo en el sistema público nacional.

La institución aplica un sistema de admisión diferenciado por estratos sociales. Este modelo reserva cupos para estudiantes de zonas rurales y colegios públicos para reducir la brecha educativa.

La regionalización es clave en el modelo de la UNA. Sus campus en Pérez Zeledón, Liberia, Nicoya y Sarapiquí llevan educación superior a las fronteras y costas.

Campus Omar Dengo. (Cortesía UNA/Cortesía UNA)

En el ámbito privado, la Universidad Latina de Costa Rica destaca al ubicarse en el top 5 regional. Su posicionamiento supera a competidores históricos de Panamá y Guatemala en esta medición.

El ranking evidencia una brecha significativa en la calidad educativa del istmo. Mientras Costa Rica coloca cuatro universidades en el top 5, el resto de países se reparte las posiciones inferiores.

La Universidad Tecnológica de Panamá y la Universidad del Valle de Guatemala aparecen en los puestos seis y siete respectivamente. Esto confirma la solidez del bloque académico costarricense frente a sus vecinos.

Es importante destacar que las posiciones numéricas de la siguiente tabla corresponden específicamente al ranking regional de América Latina elaborado por QS, no al global.

Rango Universidad País 19 Universidad de Costa Rica (UCR) Costa Rica 91 Tecnológico de Costa Rica (TEC) Costa Rica 96 Universidad Nacional (UNA) Costa Rica 136 Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) Guatemala 150 Universidad Latina de Costa Rica Costa Rica 151-160 Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) Panamá 151-160 Universidad del Valle de Guatemala (UVG) Guatemala 181-190 Universidad de Panamá (UP) Panamá 191-200 Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit) Costa Rica 201-250 Universidad Francisco Marroquín (UFM) Guatemala

El éxito del modelo nacional radica en la convivencia de sistemas públicos y privados robustos. La autonomía universitaria ha permitido el desarrollo de investigación científica libre de presiones políticas directas.

La concentración de talento calificado atrae inversión extranjera directa de alto valor agregado. Empresas multinacionales eligen Costa Rica por la garantía de encontrar profesionales graduados de estas instituciones.

Costa Rica cierra la evaluación como el líder indiscutible en educación superior. El prestigio de sus universidades sigue siendo uno de los motores del desarrollo y de la movilidad social en el país.