Economía y Política

Costa Rica acapara cuatro de los cinco primeros lugares en el ranking de las mejores universidades de Centroamérica en 2026

La firma Quacquarelli Symonds (QS) publicó su evaluación para 2026 sobre la calidad universitaria en la región. Descubra qué instituciones nacionales acapararon los primeros lugares y cuál fue la sorpresa en el sector privado frente al resto del istmo

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

El sistema de educación superior de Costa Rica reafirmó su posición dominante en el istmo centroamericano. La más reciente evaluación de la firma Quacquarelli Symonds (QS) para el periodo 2026 indica que nuestro país ubica a cuatro instituciones nacionales dentro del top 5 de la región.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
educación superiorCosta RicaCentroaméricaranking QS 2026universidades
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.