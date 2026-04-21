Economía y Política

Costa Rica amarra el 52% de la inversión MedTech en Latinoamérica, pero la burocracia amenaza su hegemonía

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Por Redacción EF

En el tablero del nearshoring sanitario de 2026, Costa Rica no solo juega: dicta las reglas. Según un estudio global de EY, el país ha logrado concentrar el 52% de las nuevas inversiones en la industria de dispositivos médicos en toda América Latina, posicionándose como el tercer mayor receptor de proyectos de Inversión Extranjera Directa (IED) en este rubro a nivel mundial.








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Redacción EF

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