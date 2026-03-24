Economía y Política

Costa Rica ante la OCDE: El desafío de pasar de las leyes de papel a los resultados de integridad

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Por Redacción EF

La integridad pública ha dejado de ser un concepto puramente ético para convertirse en un activo estratégico que define la capacidad de los países para atraer inversión, gestionar riesgos y responder con credibilidad a la ciudadanía.








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