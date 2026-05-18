Economía y Política

Costa Rica aprobó el préstamo para el tren; ahora comienza lo difícil

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Por Pablo Fonseca

La Asamblea Legislativa aprobó el 11 de mayo de 2026 el financiamiento para construir el Sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana.








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Pablo Fonseca

Pablo Fonseca

Director de El Financiero. Anteriormente trabajó como Editor SEO de Grupo Nación. Es periodista, Máster en Ciencias Políticas y en Diseño Estratégico de Tecnologías de Información. A lo largo de su carrera ha cubierto temas de Ciencia, Tecnología, Cultura, Política, Economía, Sociedad e Internacionales.

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