Economía y Política

Costa Rica bajo presión: nuevo arancel del 15% y sin respuesta de EE. UU.

La respuesta de Estados Unidos será decisiva para el futuro comercial de Costa Rica, cuyo comercio depende en gran medida de ese importante socio.

Por Tatiana Soto Morales

Costa Rica continúa a la espera de una respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) ante la solicitud de frenar el aumento del arancel que, salvo un giro de última hora, entá en vigor desde el 7 de agosto, elevándose del 10% al 15%.








Tatiana Soto Morales

