La variedad de playas y parques nacionales, así como la cercanía entre distintos atractivos turísticos, convierten a Costa Rica en un destino atractivo para miles de viajeros alrededor del mundo. No obstante, esa relativa cercanía geográfica no se traduce necesariamente en desplazamientos ágiles.

El Bosque Nuboso de Monteverde, las playas de Tamarindo, el Parque Nacional Manuel Antonio, la Península de Osa y San Vito figuran entre los destinos más valorados por los visitantes internacionales, de acuerdo con un estudio global realizado en 2026 por SCS Chauffeurs, firma especializada en transporte aeroportuario de lujo.

Sin embargo, el atractivo de estos lugares contrasta con el tiempo que deben invertir los turistas para regresar por carretera al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela. En algunos casos, el trayecto puede superar las cinco horas.

Ese es el caso de San Vito, en el cantón de Coto Brus, desde donde se requieren, en promedio, 5 horas y 28 minutos para llegar a la terminal aérea. Se trata del recorrido más largo entre los cantones del país, según el Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2026.

La duración de ese traslado incluso supera la de un vuelo directo entre Costa Rica y Atlanta, en Estados Unidos, que toma alrededor de cuatro horas. En otras palabras, un turista que visite Coto Brus podría pasar más tiempo viajando por carretera hasta el aeropuerto que volando desde Costa Rica hasta su hogar en Atlanta.

El ICN, elaborado por el Consejo de Promoción de la Competitividad, evalúa el desempeño de los cantones mediante seis pilares: adopción de tecnologías de información y comunicación, dinamismo de mercados, salud, instituciones, infraestructura y habilidades y competencias.

Dentro del pilar de infraestructura, el índice contempla, entre otros indicadores, el tiempo promedio de traslado por carretera entre las cabeceras de los cantones y el Aeropuerto Juan Santamaría. Las mediciones se realizaron en tres franjas horarias: 7 a. m., mediodía y 5 p. m.

Las playas del Parque Nacional Manuel Antonio atraen a turistas internacionales de todo el mundo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Más visitados, más tiempo en carretera

Las distancias también representan un desafío para quienes visitan otros de los destinos destacados por SCS Chauffeurs. El estudio resalta, por ejemplo, las conexiones entre San José y el Bosque Nuboso de Monteverde, así como la oferta de ecoaventura de la Península de Osa.

Precisamente, Osa ocupa el sexto lugar entre los cantones cuyos habitantes y visitantes deben invertir más tiempo para llegar al aeropuerto en Alajuela. El recorrido desde su cabecera demanda, en promedio, 4 horas y 7 minutos.

Guanacaste también concentra algunos de los atractivos turísticos más reconocidos internacionalmente, entre ellos las playas de Tamarindo. Desde ese destino, ubicado en el cantón de Santa Cruz, el traslado hasta el Juan Santamaría toma alrededor de 3 horas y 48 minutos. La situación cambia si el vuelo sale desde el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Guanacaste, pues el recorrido se reduce a aproximadamente una hora total en carretera.

El Parque Nacional Manuel Antonio, en Quepos, ofrece un escenario distinto. Aunque el regreso tampoco está exento de largas horas en carretera, el trayecto hasta el aeropuerto en Alajuela requiere, en promedio, 2 horas y 49 minutos. Es el menor tiempo de traslado entre los principales destinos de interés para los turistas extranjeros mencionados.

Pese a esas diferencias, los cantones analizados registraron aumentos en los tiempos promedio de traslado hacia el Aeropuerto Juan Santamaría respecto a los datos de la edición anterior del ICN.

En el caso de Monteverde, el índice no dispone de información suficiente para establecer una comparación. La localidad quedó fuera de la medición debido a la insuficiencia de datos estadísticos e históricos comparables para evaluar todos los pilares del estudio. Esto ocurre, en parte, porque fue hasta 2024 cuando contó con su primer gobierno local.