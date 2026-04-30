Economía y Política

Costa Rica continúa su caída en libertad de prensa: baja dos posiciones más en informe de Reporteros Sin Fronteras

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Por Pablo Fonseca

Costa Rica registró un nuevo retroceso en el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), al descender del puesto 36 al 38 en el informe 2026 publicado esta semana. El deterioro marca la continuidad de una tendencia que ha caracterizado los últimos años de la administración de Rodrigo Chaves.








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Pablo Fonseca

Pablo Fonseca

Director de El Financiero. Anteriormente trabajó como Editor SEO de Grupo Nación. Es periodista, Máster en Ciencias Políticas y en Diseño Estratégico de Tecnologías de Información. A lo largo de su carrera ha cubierto temas de Ciencia, Tecnología, Cultura, Política, Economía, Sociedad e Internacionales.

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