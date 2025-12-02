Costa Rica frente a México: lo que la OCDE revela sobre quién gana más y quién vive mejor

El Monitor de Bienestar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ofrece una “radiografía” detallada de las condiciones de vida en sus países miembros. Al contrastar los datos más recientes de Costa Rica y México, surgen diferencias notables en salud, seguridad y condiciones materiales, revelando las fortalezas y debilidades particulares de cada nación latinoamericana en el contexto actual.

A continuación, presentamos un desglose comparativo basado en las dimensiones de bienestar material, calidad de vida y relaciones comunitarias.

Condiciones materiales: ingreso y vivienda

En el ámbito económico, los datos muestran una ligera ventaja para México en términos de ingresos y empleo, aunque Costa Rica presenta mejores condiciones de habitabilidad en la vivienda.

Ingresos: El ingreso familiar disponible ajustado en México se sitúa en USD 20.000 anuales (dato más reciente disponible), superando a Costa Rica, que registra USD 18.100 (2021).

Calidad de vida: salud y seguridad

Es en los indicadores de salud y seguridad física donde las diferencias entre ambas naciones se vuelven más pronunciadas.

Esperanza de vida: Costa Rica mantiene su liderazgo en longevidad con una esperanza de vida de 81 años . México, por su parte, registra una esperanza de vida de 75,5 años .

Medio ambiente y educación

El entorno físico y las competencias educativas también presentan contrastes importantes.

Clima extremo: México muestra una vulnerabilidad mucho mayor a las temperaturas extremas. En 2023, el 34,1% de la población mexicana estuvo expuesta a temperaturas extremas, en contraste con un mínimo 0,3% en Costa Rica.

México muestra una vulnerabilidad mucho mayor a las temperaturas extremas. En 2023, el de la población mexicana estuvo expuesta a temperaturas extremas, en contraste con un mínimo en Costa Rica. Educación: En el ámbito educativo, ambos países enfrentan retos similares. Los estudiantes con bajo rendimiento se sitúan en 38,4% para México y 38,1% para Costa Rica (2022). En competencias matemáticas (PISA), México obtiene un puntaje ligeramente superior de 395 puntos, frente a los 385 puntos de Costa Rica.

Relaciones comunitarias y participación cívica

Finalmente, la percepción política y el apoyo social ofrecen un dato revelador sobre la satisfacción ciudadana con sus instituciones.

Voz en el gobierno: Existe una brecha significativa en la percepción de influencia política. Un 62% de los costarricenses siente que “no tiene voz en lo que hace el gobierno” (2023). En contraste, en México esta cifra es considerablemente menor, con un 35,6% (2023), lo que sugiere una mayor sensación de empoderamiento cívico o satisfacción política en el caso mexicano.

Existe una brecha significativa en la percepción de influencia política. Un de los costarricenses siente que “no tiene voz en lo que hace el gobierno” (2023). En contraste, en México esta cifra es considerablemente menor, con un (2023), lo que sugiere una mayor sensación de empoderamiento cívico o satisfacción política en el caso mexicano. Apoyo social: La falta de apoyo social es ligeramente mayor en México (14% en 2024) comparado con Costa Rica (11,1% en 2024).

En conclusión, los datos de la OCDE dibujan dos realidades distintas: Costa Rica destaca como un país más seguro y longevo, con mejores condiciones de vivienda y menor exposición climática. México, por otro lado, muestra un mercado laboral más dinámico en términos de participación, ingresos levemente superiores y una ciudadanía que se siente más escuchada por su gobierno, aunque enfrenta retos severos en violencia, horas laborales y exposición climática.