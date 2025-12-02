Costa Rica frente a México: lo que la OCDE revela sobre quién gana más y quién vive mejor

El Monitor de Bienestar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ofrece una “radiografía” detallada de las condiciones de vida en sus países miembros. Al contrastar los datos más recientes de Costa Rica y México, surgen diferencias notables en salud, seguridad y condiciones materiales, revelando las fortalezas y debilidades particulares de cada nación latinoamericana en el contexto actual.
A continuación, presentamos un desglose comparativo basado en las dimensiones de bienestar material, calidad de vida y relaciones comunitarias.
Condiciones materiales: ingreso y vivienda
En el ámbito económico, los datos muestran una ligera ventaja para México en términos de ingresos y empleo, aunque Costa Rica presenta mejores condiciones de habitabilidad en la vivienda.
- Ingresos: El ingreso familiar disponible ajustado en México se sitúa en USD 20.000 anuales (dato más reciente disponible), superando a Costa Rica, que registra USD 18.100 (2021).
- Empleo: La tasa de empleo en México es del 70,9% en 2024, ligeramente superior al 69% reportado en Costa Rica para el mismo año.
- Balance vida-trabajo: Los trabajadores mexicanos enfrentan jornadas laborales más extensas. Un 25,9% de los empleados en México trabaja más de 50 horas semanales (2024), en comparación con datos anteriores de Costa Rica que situaban este indicador en un 15,1%.
- Vivienda: Costa Rica muestra una clara ventaja en la calidad de la vivienda. Mientras que la tasa de hacinamiento en Costa Rica es de solo un 8%, en México esta cifra se dispara al 30% (2022). Sin embargo, la asequibilidad de la vivienda es comparable, situándose en 83,3% para Costa Rica y 81,2% para México.
Calidad de vida: salud y seguridad
Es en los indicadores de salud y seguridad física donde las diferencias entre ambas naciones se vuelven más pronunciadas.
- Esperanza de vida: Costa Rica mantiene su liderazgo en longevidad con una esperanza de vida de 81 años. México, por su parte, registra una esperanza de vida de 75,5 años.
- Homicidios: Aunque el reporte de la OCDE otorga una clara ventaja a Costa Rica con una tasa de 11,4 homicidios por cada 100.000 habitantes (corte a 2022) frente a los 27,4 de México, este indicador presenta un rezago estadístico importante frente a la realidad actual. Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Costa Rica cerró el 2023 con una tasa histórica de 17,2; este deterioro acelerado en la seguridad acorta la brecha con México, matizando la ventaja que históricamente ostentaba el país en este rubro.
- Percepción de inseguridad: A pesar de la disparidad en la tasa de homicidios, la sensación de inseguridad ciudadana es alta en ambos países. El 51,5% de los mexicanos se siente inseguro al caminar solo por la noche (2024), cifra muy cercana al 48% de los costarricenses que reportan lo mismo.
- Muertes por desesperación: Este indicador (que incluye suicidios y muertes relacionadas con suicidios, alcohol y drogas) es notablemente más alto en México, con 28 muertes por cada 100.000 habitantes, frente a 14 en Costa Rica (2022).
Medio ambiente y educación
El entorno físico y las competencias educativas también presentan contrastes importantes.
- Clima extremo: México muestra una vulnerabilidad mucho mayor a las temperaturas extremas. En 2023, el 34,1% de la población mexicana estuvo expuesta a temperaturas extremas, en contraste con un mínimo 0,3% en Costa Rica.
- Educación: En el ámbito educativo, ambos países enfrentan retos similares. Los estudiantes con bajo rendimiento se sitúan en 38,4% para México y 38,1% para Costa Rica (2022). En competencias matemáticas (PISA), México obtiene un puntaje ligeramente superior de 395 puntos, frente a los 385 puntos de Costa Rica.
Relaciones comunitarias y participación cívica
Finalmente, la percepción política y el apoyo social ofrecen un dato revelador sobre la satisfacción ciudadana con sus instituciones.
- Voz en el gobierno: Existe una brecha significativa en la percepción de influencia política. Un 62% de los costarricenses siente que “no tiene voz en lo que hace el gobierno” (2023). En contraste, en México esta cifra es considerablemente menor, con un 35,6% (2023), lo que sugiere una mayor sensación de empoderamiento cívico o satisfacción política en el caso mexicano.
- Apoyo social: La falta de apoyo social es ligeramente mayor en México (14% en 2024) comparado con Costa Rica (11,1% en 2024).
En conclusión, los datos de la OCDE dibujan dos realidades distintas: Costa Rica destaca como un país más seguro y longevo, con mejores condiciones de vivienda y menor exposición climática. México, por otro lado, muestra un mercado laboral más dinámico en términos de participación, ingresos levemente superiores y una ciudadanía que se siente más escuchada por su gobierno, aunque enfrenta retos severos en violencia, horas laborales y exposición climática.