Costa Rica lanza Consejo Empresarial en Washington para fortalecer comercio e inversión con EE. UU.

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) anunció el lanzamiento del nuevo Consejo Empresarial Estados Unidos–Costa Rica (US–Costa Rica Business Council), cuya sede estará ubicada en Washington.

El consejo tendrá como objetivo facilitar el diálogo entre el sector público y el sector privado de ambas naciones, así como fortalecer la presencia de Costa Rica en la capital estadounidense. Esta iniciativa busca estrechar los vínculos corporativos e impulsar el comercio y la inversión bilateral.

El Consejo plantea "buscar más oportunidades de empleo para los costarricenses y consolidarnos como un aliado estratégico en las cadenas de valor”, indicó Manuel Tovar, ministro de Comex, a través de un comunicado de prensa.

Comex pretende que el Consejo Empresarial sirva como una plataforma para impulsar y avanzar el comercio y la inversión. (Comex/Comex.)

En el evento de lanzamiento participaron representantes del Departamento de Estado y del Departamento de Comercio de Estados Unidos (EE. UU.), así como ejecutivos de empresas con operaciones en Costa Rica, entre ellas Applied Materials, Walmart, 3M, Intel y Zimmer Biomet.

Comex informó que un representante de la compañía Boston Scientific preside el consejo. No obstante, la institución no detalló quiénes integrarán esta instancia ni explicó en qué se diferenciarán sus funciones de las que ya desempeña la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) a través de sus oficinas en EE. UU.

La instauración de este nuevo canal de diálogo en Washington se da en un momento comercial complejo, en medio de la política arancelaria impulsada por Estados Unidos, frente a la cual Costa Rica aún no ha logrado un resultado favorable en sus gestiones diplomáticas. El país pasó de enfrentar un arancel del 10% a uno del 15%, bajo el argumento de mantener un superávit comercial con la nación norteamericana

Aunque la Corte Suprema estadounidense anuló los aranceles punitivos en febrero pasado, el presidente Donald Trump anunció posteriormente un nuevo arancel global del 10% tras conocer el fallo del tribunal.