Costa Rica lanza Consejo Empresarial en Washington para fortalecer comercio e inversión con EE. UU.

La iniciativa pretende fortalecer el vínculo entre el sector corporativo de ambos países.

Por Tatiana Soto Morales

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) anunció el lanzamiento del nuevo Consejo Empresarial Estados Unidos–Costa Rica (US–Costa Rica Business Council), cuya sede estará ubicada en Washington.








