Costa Rica produce más pero retiene menos riqueza: la paradoja de un crecimiento poco inclusivo

Por Tatiana Soto Morales

La producción nacional avanza en dos carriles claramente diferenciados. Mientras algunos sectores muestran dinamismo, el crecimiento económico no logra permear con la misma fuerza en todas las áreas productivas, ni garantiza que la riqueza generada permanezca en el país.








