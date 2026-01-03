Economía y Política

¿Costa Rica reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela?

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

En julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó la controvertida reelección de Nicolás Maduro.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa RicaVenezuelaNicolás Maduro
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.