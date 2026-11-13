Costa Rica suma dos años en nivel de competitividad ‘emergente’

Costa Rica logró mantenerse por segundo año consecutivo en un nivel de competitividad emergente, después de dejar atrás la categoría limitada en la que permaneció entre 2021 y 2024. Así lo revela el Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2026, elaborado por el Consejo de Promoción de la Competitividad.

El indicador mide el desempeño de los cantones del país a partir de seis pilares: adopción de las tecnologías de la información y la comunicación, dinamismo de mercados, salud, instituciones, infraestructura y habilidades y competencias.

La edición de este año muestra una mejora de 2,4 puntos respecto al resultado anterior. El promedio nacional pasó de 56,2 a 58,6 puntos de un máximo de 100, en una medición que agrupa el desempeño de 82 cantones.

Adopción de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el dinamismo de los mercados y la salud se ubicaron como los pilares de mejor desempeño. En el otro extremo, las instituciones, la infraestructura y las habilidades y competencias mostraron los mayores rezagos. El balance deja una señal clara: el país avanza en algunas condiciones que favorecen su competitividad, pero mantiene dificultades en áreas fundamentales para sostener ese progreso.

La adopción de tecnologías de información y comunicación, el dinamismo de los mercados y la salud lideraron los resultados del índice. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La conectividad empuja la mejora

La adopción de las TIC fue uno de los principales motores del resultado. Este pilar ganó 6,96 puntos durante el último año y aportó 1,16 puntos al incremento de la competitividad nacional.

Detrás de ese avance está principalmente una mejora en la velocidad de Internet. La descarga residencial pasó de 111,5 a 196 megabits por segundo (Mbps), mientras que la velocidad de envío subió de 90,7 a 144,5 Mbps. También mejoró la dimensión de redes de voz móvil, con siete puntos adicionales.

“Una mejor conectividad digital amplía las posibilidades de estudiar, realizar trámites y desarrollar actividades productivas a distancia. El reto es que esa capacidad pueda aprovecharse en todo el territorio, junto con acceso a dispositivos, formación y servicios que respondan a las necesidades de los usuarios”, de acuerdo con los datos del ICN 2026.

El dinamismo de los mercados, por otra parte, encontró un impulso en la construcción que experimentó un aumento de 12,7 puntos. El área destinada a vivienda creció un 11,3%.

A ese resultado se sumó la recuperación de la dimensión de electricidad, que ganó 9,5 puntos, mientras que la producción mejoró siete puntos. El estudio explica que en el caso de la dimensión de producción “se utiliza información del producto interno bruto cantonal de 2022, el dato más reciente disponible para su cálculo, por lo que no representa necesariamente el comportamiento económico de los territorios durante 2025 o 2026″.

La salud completó el grupo de pilares que contribuyeron a mejorar la calificación nacional. Su avance estuvo relacionado, principalmente, con una reducción de la mortalidad infantil.

Los rezagos que frenan la competitividad

La mejora del promedio nacional no se extendió a todos los componentes del índice. Las habilidades y competencias registraron el mayor aporte negativo, con una disminución de 0,28 puntos en la calificación general. Las instituciones restaron 0,26 puntos, mientras que la infraestructura tuvo una reducción de 0,05.

En educación, uno de los principales focos de preocupación está en los recursos destinados a los centros escolares. La dimensión de inversión educativa perdió 7,6 puntos y retrocedió en 57 cantones, mientras que solo 25 consiguieron mejorar.

La inversión real en infraestructura escolar por estudiante pasó de aproximadamente ¢28.452 a ¢16.641 en colones de 2018. Esto representa una caída del 41,5% entre los datos utilizados en las ediciones 2025 y 2026 del índice.

Las dificultades también se reflejan en las carreteras. Entre 2022 y 2025, el atraso medio en los desplazamientos aumentó de 176,6 a 207,4 segundos por cada segmento de 100 metros, un incremento del 17,5%.

El deterioro de los tiempos de viaje no es un asunto menor para la competitividad: además de restar tiempo a las personas, encarece el traslado de mercancías y afecta la movilidad de quienes dependen de las carreteras para trabajar o acceder a servicios. El ICN vincula este comportamiento con una pérdida de 4,1 puntos en la dimensión de conectividad vial.

En el ámbito institucional, la mayor caída entre las dimensiones del índice correspondió a la transparencia municipal. El resultado está relacionado con un incremento de las denuncias presentadas ante la Contraloría General de la República en los ámbitos evaluados por el estudio.

Aunque Costa Rica consiguió consolidar su salida del nivel de competitividad limitada, los resultados muestran que la mejora todavía convive con debilidades en educación, movilidad y gestión institucional. Son precisamente esas áreas las que pueden condicionar la capacidad del país para sostener los avances registrados.