Economía y Política

Costa Rica suma dos años en nivel de competitividad ‘emergente’

La adopción de tecnologías de información y la comunicación, el dinamismo de los mercados y la salud lideraron los resultados del índice

Por Tatiana Soto Morales

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Costa Rica logró mantenerse por segundo año consecutivo en un nivel de competitividad emergente, después de dejar atrás la categoría limitada en la que permaneció entre 2021 y 2024. Así lo revela el Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2026, elaborado por el Consejo de Promoción de la Competitividad.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.