Costa Rica suspenderá la restricción vehicular nocturna desde este jueves 3 de febrero hasta el lunes 7 de febrero

Costa Rica suspenderá la restricción vehicular nocturna desde las cero horas de este jueves 3 de febrero hasta las 24:00 horas del lunes 7 de febrero, por motivo de las elecciones nacionales que se llevarán a cabo el próximo domingo.

La medida la dispuso el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) mediante el oficio STSE-0265-2022, para garantizar el libre tránsito de las personas hacia los centros de votación.

“La medida procura que no sea un obstáculo para el efectivo ejercicio del derecho al sufragio, en tanto pueda implicar una imposibilidad para que los ciudadanos se desplacen a los centros de votación en caso de que estuvieran empadronados en lugares distantes a su residencia habitual al momento de la elección”, expuso el órgano electoral.

Asimismo, la suspensión de la restricción vehicular nocturna busca evitar que los agentes electorales tengan impedimentos cuando se trasladen a cumplir con sus labores el 6 de febrero, teniendo en cuenta que la jornada electoral se inicia a las 6:00 a. m.

Durante esos días, únicamente continuará aplicándose la restricción vehicular diurna entre semana y solamente en el anillo de Circunvalación de San José.

“Esto significa que el jueves 3 no circularán dentro del anillo de Circunvalación las placas 7 y 8; el viernes 4 no lo harán las placas 9 y 0, y el lunes 7 no podrán circular las placas 1 y 2. Y, como se sabe, no hay restricción diurna el fin de semana”, recordó Presidencia en un comunicado de prensa emitido la tarde de este 2 de febrero.

Además, los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento de atención al público podrán funcionar entre las 5:00 a. m. y las 12:00 m. n.

Desde el pasado lunes 24 de enero y hasta el 15 de febrero, con la excepción ya mencionada, la restricción vehicular nocturna rige desde la medianoche y hasta las 5:00 a. m.