Economía y Política

Crónica del traspaso de poderes: Entre abucheos y ovaciones, el chavismo jugó de local

El Traspaso de Poderes 2026 convirtió al Estadio Nacional en una cancha política donde las tribunas dictaron sentencia sobre diputados, magistrados y figuras internacionales

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Por Tatiana Soto Morales

El sol incandescente de La Sabana cayó sin tregua sobre las graderías del INS Estadio Nacional mientras los invitados ocupaban sus asientos para el Traspaso de Poderes 2026. Bastó con que el protocolo abriera oficialmente la jornada para que el ambiente adquiriera otro tono: los abucheos y las ovaciones comenzaron a descender desde las tribunas, transformando el recinto en algo más cercano a una final de campeonato que a un acto de Estado.








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Traspaso de Poderes 2026
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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