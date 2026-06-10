Economía y Política

Crucitas, el ciclo que no cierra: Laura Fernández anuncia gira a la zona minera y recuerda el viaje que Rodrigo Chaves hizo hace cuatro años

La presidenta invitó a los 57 diputados a visitar el territorio el 19 de junio. El balance del gobierno anterior: la minería ilegal se expandió de 900 a más de 3.000 hectáreas y la Sala IV tuvo que ordenar al Estado actuar.

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La presidenta Laura Fernández anunció el pasado 18 de mayo que llevará a los 57 diputados a una gira por Crucitas de Cutris, en San Carlos, programada para el 19 de junio. “Quiero que vayamos a caminar la zona y a que vean en carne propia la desgracia nacional que ocurre ahí, con el desastre ambiental, económico, de seguridad, y de tanto más que solo daño le ocasiona a la zona norte del país”, declaró la mandataria tras reunirse con las bancadas legislativas en Casa Presidencial.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Crucitas
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.