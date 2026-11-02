Economía y Política

Cruz Roja Costarricense en emergencia: ¿qué pasa con sus finanzas?

La Cruz Roja Costarricense atraviesa una severa crisis financiera con un déficit de casi ¢1.000 millones. Conozca las causas del inminente colapso operativo.

Por Randall Corella Vargas

AñadirEl Financierocomo fuente preferida en

Escuchar el ulular de una sirena suele significar que la ayuda está en camino. Sin embargo, detrás de cada ambulancia que acude a atender un llamado de ayuda se esconde hoy una alarmante carrera contra el reloj financiero: la Cruz Roja Costarricense atraviesa una de las mayores crisis financieras de sus 141 años de existencia.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Cruz Rojacrisis financieraCosta RicaLaura Fernández
Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.