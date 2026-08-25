Economía y Política

¿Cuál cambio importante aprobaron los diputados al proyecto de jornadas de 12 horas que se tramita en la Asamblea Legislativa?

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Por Redacción EF
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Los diputados aprobaron una moción que devuelve el expediente 24.290, conocido como proyecto de jornadas 4x3, a un texto previo dentro de su propio trámite legislativo.








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Redacción EF

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