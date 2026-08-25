¿Cuál cambio importante aprobaron los diputados al proyecto de jornadas de 12 horas que se tramita en la Asamblea Legislativa?

Los diputados aprobaron una moción que devuelve el expediente 24.290, conocido como proyecto de jornadas 4x3, a un texto previo dentro de su propio trámite legislativo.

El cambio elimina, entre otros aspectos, una propuesta para que las personas trabajadoras decidieran mediante voto secreto si una empresa podía adoptar jornadas excepcionales de hasta 12 horas.

Proyecto vuelve a texto previo

Durante meses, el expediente 24.290 —formalmente denominado Establecimiento de jornadas laborales excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados— ha sido objeto de numerosas mociones, críticas de organizaciones sindicales y respaldo de sectores empresariales.

La iniciativa busca incorporar al Código de Trabajo jornadas excepcionales de hasta 12 horas diarias para ciertos puestos ligados a actividades continuas.

El 24 de agosto, el Plenario Legislativo aprobó la moción 2.528 con 30 votos a favor. La iniciativa fue impulsada por la fracción de Pueblo Soberano y contó con el respaldo de la diputada Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). La votación permitió devolver el texto del proyecto a una versión anterior dentro del trámite del actual Congreso.

La Asamblea Legislativa discute los cambios al expediente 24.290 para regular las jornadas laborales excepcionales en Costa Rica. (Cortesía /La Nación)

Cae propuesta de consulta colectiva

Uno de los cambios concretos es la eliminación de propuestas planteadas por diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) para que la adopción de jornadas excepcionales en una empresa dependiera de una consulta con las personas trabajadoras.

Las mociones 2.511 y 2.512 proponían que la empresa convocara una asamblea de trabajadores y trabajadoras, con voto secreto, para decidir si se aplicaba el esquema. Si no se alcanzaba una mayoría simple a favor, la compañía no habría podido implementar la jornada excepcional. Con la aprobación de la moción 2.528, ese mecanismo no forma parte del texto que continúa en discusión.

El texto que retoma fuerza mantiene, en cambio, el principio de que el traslado desde una jornada ordinaria hacia una excepcional debe ser voluntario y quedar formalizado por escrito. Es decir, la aceptación se regula de manera individual mediante una adenda contractual, no a través de una votación colectiva vinculante.

Jornada, salario y alcance

La iniciativa permitiría jornadas de hasta 12 horas diarias, distribuidas en cuatro días por semana, para puestos determinados de empresas con procesos productivos continuos. La descripción pública del expediente acota su aplicación a actividades excepcionales y muy calificadas, no a todo tipo de empleo o empresa.

El dictamen legislativo del expediente contempla una compensación económica por el cambio de jornada: un incremento de 17% respecto del salario mínimo por hora aplicable para jornadas diurnas o mixtas, y de 25,5% para jornadas nocturnas. Estos porcentajes buscan reconocer que, bajo la jornada excepcional, se concentran más horas de trabajo en cada día laborado.

La propuesta no está aprobada como ley. El expediente debe completar su tramitación legislativa, incluida la votación de las mociones pendientes y las etapas de discusión y votación requeridas en el Plenario. Por esa razón, las condiciones finales del proyecto todavía pueden variar antes de una eventual aprobación definitiva.

Debate seguirá abierto

Quienes defienden el proyecto sostienen que una jornada de cuatro días de trabajo y tres de descanso puede dar a algunas personas más días libres continuos y facilitar operaciones empresariales que requieren actividad permanente. Sus detractores cuestionan el impacto de jornadas de hasta 12 horas sobre la salud, la vida familiar, la organización colectiva y la capacidad real de las personas trabajadoras para rechazar cambios en sus condiciones laborales.

La votación del 24 de agosto no aprueba aún las jornadas 4x3 como nueva regla laboral en Costa Rica. Lo que hizo fue modificar el texto que el Congreso sigue discutiendo, al descartar la consulta colectiva propuesta para implementar este tipo de jornadas y retornar a un modelo de adhesión individual por escrito.