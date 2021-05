No me atrevo a decir que sí o que no. Ellos tienen un concepto urbano específico con el cual yo no estoy de acuerdo, pero no significa que esté permeado. De todas maneras, esto es un proceso de consenso con todos los sectores, incluyendo al privado. Es justo escucharlos. No se puede satanizar lo que el sector privado pueda presentar, ellos son los usuarios del suelo. Nosotros, desde el Estado, tenemos responsabilidades y están en el bien general, que sea una ciudad integrada. Así como escuchamos al sector privado desde el punto de vista inmobiliario, escucharemos a la academia y al sector ambiental.