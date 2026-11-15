¿Cuáles colegios destacan en los exámenes de admisión de la UCR, el TEC y la UNA en cada cantón?

Curridabat destaca entre los cantones con los mejores promedios de admisión de las universidades públicas. Colegios como Yorkín School y Colegio Británico sobresalen en las pruebas de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Tecnológico de Costa Rica (TEC), respectivamente.

Los resultados de la Prueba de Aptitud Académica (PAA), que aplican las universidades estatales como primer filtro para ingresar a sus carreras, permiten comparar el desempeño de los centros educativos. A partir de esos datos, El Financiero identificó los cinco colegios privados y semiprivados con los mejores promedios institucionales en cada uno de los 84 cantones del país, siempre que al menos diez estudiantes de cada institución realizaran la prueba durante el proceso de admisión 2025-2026.

La clasificación también revela diferencias entre territorios. Mientras cantones como San José y Heredia cuentan con suficientes instituciones para completar los listados, Nicoya apenas registra un colegio que supera el filtro de participación en el TEC y la Universidad Nacional (UNA). En otros, como Talamanca, no fue posible elaborar la clasificación debido a que no se alcanzó la cantidad mínima de centros educativos requerida por la metodología.

La posibilidad de elaborar un listado cantonal también depende de la cantidad de centros educativos que cumplen con el parámetro establecido. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Mejores resultados cantonales en la UCR

Curridabat, el cantón central de San José y Moravia concentran los colegios con los mejores promedios institucionales en la prueba de admisión de la UCR. Yorkín School, Saint Francis College y Colegio Británico, respectivamente, encabezan las clasificaciones de sus territorios, con resultados que oscilan entre 656,91 y 682,06 puntos.

La cantidad de colegios que cumplen con el criterio de participación también varía entre cantones. Mientras algunos territorios cuentan con cinco o más instituciones que permiten completar el listado, otros, como Atenas y Barva, tienen menos centros educativos que superan el parámetro establecido por El Financiero.

En el extremo opuesto, cantones como Acosta y Bagaces no registran colegios que cumplan con el requisito de participación para integrar la clasificación. A esto se suma que algunos territorios no cuentan con instituciones privadas o semiprivadas, lo que limita la posibilidad de establecer comparaciones.

Los que sobresalen en el TEC

En el caso del TEC, los colegios con los mejores promedios institucionales se ubican en Curridabat, el cantón central de San José y San Ramón.

Yorkín School, con 679,67 puntos; Colegio Británico, con 667,23; y Colegio Bilingüe de San Ramón, con 665,97, destacan tanto en sus respectivos cantones como entre las instituciones con los resultados más altos del país.

Al igual que ocurre con la UCR, la clasificación cantonal del TEC no puede completarse en todos los territorios. Cantones como Abangares, Acosta y Bagaces no cuentan con suficientes instituciones que cumplan con los parámetros de participación para integrar el top cinco.

Mejores promedios cantonales en la UNA

En la Universidad Nacional (UNA), los colegios con los promedios institucionales más altos se ubican en Barva, Heredia, y Grecia, Alajuela.

El Sistema Educativo Montealto y el Centro Formativo Nuevo Milenio, respectivamente, destacan entre las instituciones con mejores resultados, con promedios superiores a los 704 puntos.

La distribución de los resultados entre cantones evidencia que el desempeño de los colegios privados y subvencionados no se concentra únicamente en los principales centros urbanos.