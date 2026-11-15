Economía y Política

¿Cuáles colegios destacan en los exámenes de admisión de la UCR, el TEC y la UNA en cada cantón?

Consulte los mapas cantonales con los colegios que obtuvieron los mejores promedios en las pruebas de admisión de la UCR, el TEC y la UNA durante el proceso 2025-2026

Por Tatiana Soto Morales

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Curridabat destaca entre los cantones con los mejores promedios de admisión de las universidades públicas. Colegios como Yorkín School y Colegio Británico sobresalen en las pruebas de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Tecnológico de Costa Rica (TEC), respectivamente.








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Especial Colegios 2027Cantones
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.